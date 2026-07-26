Milan memulai tur di Australia: Nkunku dan Gila berangkat sambil menunggu Leao

l AC Milan siap terbang ke Australia untuk secara resmi memulai tur musim panas mereka. Tim akan meninggalkan Italia hari ini, menandai dimulainya fase krusial persiapan menuju musim baru di bawah arahan Ruben Amorim.





Dalam penerbangan yang akan membawa AC Milan ke belahan dunia lain, akan ada sejumlah pemain penting yang kembali: ke dalam grup akan bergabung Nkunku dan Filippo Terracciano, yang siap langsung tersedia bagi pelatih asal Portugal itu untuk agenda berikutnya di lapangan setelah absen pada laga melawan Celtic karena dua memar. Gila juga akan ikut, yang hasil MRI-nya menyingkirkan adanya cedera otot, serta Estupinan (negosiasi dengan Aston Villa sedang tertunda atas keinginan Amorim).





Pada hari Rabu, kedatangan Goncalo Ramos dan Rafael Leao dinantikan, sementara pada 2 Agustus giliran grup yang terdiri dari Alexis Saelemaekers, Koni De Winter, Luka Modric dan Ardon Jashari. Setelah itu, pada 12 Agustus, Mike Maignan dan Adrien Rabiot akan kembali ke Italia. Situasinya berbeda untuk Christian Pulisic dan Santiago Gimenez, yang akan tetap berada di Milanello untuk melanjutkan program pemulihan masing-masing dari cedera mereka masing-masing.