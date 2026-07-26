Milan memperkenalkan Kostic dan Cissè: pernyataan emosional dari dua pemain muda AC Milan

Keduanya sudah diumumkan secara resmi sepanjang musim lalu, tetapi baru pada awal Juli mereka benar-benar memulai petualangan mereka bersama AC Milan. Alphadio Cisse dan Andrej Kostic menjadi dua pemain muda yang paling memancing rasa penasaran di kalangan suporter AC Milan pada fase awal persiapan ini.





AC Milan memutuskan untuk memperkenalkan, sore ini di kanal media sosial resmi klub, dua talenta muda Kostic dan Cisse. Ada bio singkat untuk keduanya, tetapi yang terutama adalah ucapan pertama mereka bersama AC Milan. Andrej Kostic mengatakan: "Saya selalu memimpikan klub ini". Alphadjo Cisse juga tidak menyembunyikan emosinya: "Berada di sini adalah perasaan yang luar biasa. Sulit untuk menyadari semua yang sedang terjadi".



