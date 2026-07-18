Milan, mantan kapten tim Primavera Scotti hengkang dengan status bebas transfer dan semakin dekat dengan Avellino

Seorang talenta muda lainnya dari akademi Rossonero telah memutuskan untuk meninggalkan Milanello demi mencari kesempatan di dunia sepak bola profesional. Ia adalah Filippo Scotti, penyerang kelahiran 2006 yang selama beberapa tahun terakhir telah mengasah pengalamannya di tim Primavera Milan, menunjukkan performa yang tidak luput dari perhatian hingga menarik minat klub-klub Serie B.

Penyerang tengah muda yang serba bisa ini memutuskan untuk tidak melanjutkan kariernya bersama Rossoneri, secara definitif meninggalkan gagasan perpanjangan kontrak dengan klub asal Milan tersebut karena tidak yakin untuk bermain di Serie D bersama Milan Futuro. Pilihan ini kini juga diambil oleh banyak talenta dari akademi muda (terbaru di antaranya adalah Alessandro Longoni dan Simone Lontani) dan didorong oleh keinginan untuk bermain secara reguler di divisi yang lebih tinggi, akhirnya melangkah ke level profesional, daripada terus berjuang mencari kesempatan bermain antara tim Primavera dan Milan Futuro.





Avellino hampir mencapai kesepakatan penuh dengan sang pemain secara gratis, bahkan berhasil mengungguli persaingan ketat dari Cesena.