Milan, Jay Z bisa membawa Endrick: situasinya

Real Madrid telah membuka peluang untuk kepergian sang pemain: jika ada yang menginginkan Endrick, mereka dipersilakan mengajukan permintaan peminjaman. Formula yang akan memungkinkan Milan mendapatkannya selama lima bulan secara gratis dan kemudian melakukan evaluasi: para pihak bisa membahasnya dengan janji untuk saling memberi kabar terbaru pada musim panas, dengan waktu tiga bulan untuk memahami apakah kondisinya memungkinkan perubahan status.





PENGARUH JAY-Z - Sementara itu Endrick, jika dipinjamkan ke Milan, harus membuktikan dirinya berguna bagi proyek baru Milan dan cocok dengan mekanisme lini serang. Mediasi antara klub akan dipermudah oleh hubungan yang sangat baik antara Cardinale, pucuk pimpinan klub, dan agensi yang menangani kepentingan Endrick, Roc Nation Sports, sebuah imperium di sektor ini yang didirikan oleh rapper Jay-Z. Milan dan Roc Nation telah terikat sejak 2020, dalam sebuah "kemitraan unik, yang diarahkan pada inovasi, komunitas, integritas, dan inklusi" seperti dalam pengumuman resmi.