Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Lini serang Milan akan mengalami perombakan kecil yang tak terelakkan pada bursa transfer Januari. Keputusan mengandalkan Goncalo Ramos sejauh ini baru membuahkan hasil sampai batas tertentu. Penyerang asal Portugal itu sangat membantu rekan-rekannya tampil maksimal, tetapi jumlah golnya masih terlalu sedikit dibandingkan ekspektasi pada awal musim.

Karena itu, ditambah kesulitan yang dialami Francesco Camarda, Milan perlu mendatangkan pemain yang bisa bergantian atau bermain bersama mantan pemain PSG tersebut. Impian Milan, seperti yang juga diungkapkan pemilik klub Gerry Cardinale, adalah merekrut Endrick dari Real Madrid. Namun, menurut Matteo Moretto, Krosche, yang akan segera menjadi direktur olahraga baru Milan, mulai mempertimbangkan alternatif. Nama Arnaud Kalimuendo kembali masuk dalam pertimbangan.

NAMA YANG KEMBALI MUNCUL - Milan sudah mengincar Kalimuendo beberapa musim lalu, ketika pemain Prancis berdarah Republik Demokratik Kongo itu pindah dari PSG ke Rennes, klub tempat ia benar-benar berkembang. Transfer tersebut tidak terwujud, antara lain karena Nottingham Forest lebih dulu merekrut penyerang kelahiran 2002 itu dengan biaya sekitar 30 juta euro, setelah ia menutup musim dengan 18 gol dan empat assist dalam 34 pertandingan di Ligue 1 dan Piala Prancis.

BELUM BERSINAR DI LIGA PRIMER - Adaptasinya di Liga Primer tidak berjalan baik. Ia praktis menghabiskan paruh pertama musim lalu di bangku cadangan, sementara dua gol yang dicetaknya datang dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Europa. Karena itu, ia dipinjamkan pada Januari agar dapat kembali menemukan performanya. Namun, musim ini dampaknya serupa dengan musim sebelumnya: ia baru tampil lima kali dengan total hanya 50 menit bermain di Liga Primer. Tak mengherankan jika kepergian lain pada Januari mulai terpikirkan.

Iklan Iklan

KROSCHE SANGAT MENGENALNYA - Namun, klub yang meminjam Kalimuendo pada Januari lalu bukan sembarang klub. Ia bergabung dengan Eintracht Frankfurt di Bundesliga dan kembali menemukan performanya. Ia kembali menjadi starter, baik sebagai penyerang tengah maupun pemain sayap di kedua sisi, serta membantu memperbaiki posisi Eintracht Frankfurt di klasemen lewat enam gol dan satu assist dalam 19 penampilan.



Pejabat klub yang memutuskan bertaruh kepadanya pada Januari lalu adalah Markus Krosche, yang dalam waktu dekat akan resmi menjadi direktur olahraga baru Milan dan kini sudah mulai mempelajari bursa transfer untuk melengkapi skuad Ruben Amorim.

PEMINJAMAN MUNGKIN, GIMENEZ TAK KEMBALI - Nottingham Forest bisa kembali menyetujui peminjaman, mungkin dengan opsi pembelian yang nilainya telah ditetapkan. Dengan cara itu, Milan bisa mendapatkan pemain serang serbabisa yang juga dapat dimainkan di area lain tanpa mengurangi peran Goncalo Ramos. Tentu saja Endrick tetap menjadi prioritas, tetapi jika upaya para agen di Madrid untuk meminta kepindahannya gagal, Kalimuendo bisa menjadi alternatif yang semakin serius.

Sementara itu, opsi memulangkan Santiago Gimenez dari Porto ke Milan dipastikan tidak akan terwujud. Milan tidak berniat mengakhiri masa peminjamannya meski pemain Meksiko itu belum memberi dampak berarti di bawah Francesco Farioli, yang lebih memilih Samu Agheowa dan mantan pemain Milan lainnya, André Silva. Gimenez pun, yang perlahan kembali mencapai kondisi optimal, saat ini belum memikirkan kepulangan ke Milan karena harga dirinya. Namun, jika situasinya terus seperti ini, ia mungkin akan kembali mencari klub lain.