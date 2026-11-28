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Lini serang Milan akan mengalami perombakan kecil yang tak terelakkan pada bursa transfer Januari. Keputusan mengandalkan Goncalo Ramos baru membuahkan hasil sampai batas tertentu. Penyerang asal Portugal itu sangat membantu rekan-rekannya tampil maksimal, tetapi jumlah golnya masih jauh di bawah harapan pada awal musim.

Karena itu, ditambah kesulitan yang dialami Francesco Camarda, Milan perlu mendatangkan pemain untuk lini depan yang bisa bergantian bermain atau berduet dengan mantan pemain PSG tersebut. Target impian mereka, seperti yang juga diungkapkan pemilik klub Gerry Cardinale, adalah Endrick dari Real Madrid. Namun, menurut laporan Matteo Moretto, calon direktur olahraga baru Milan, Krosche, mulai mempertimbangkan alternatif. Nama Arnaud Kalimuendo pun kembali masuk dalam pembicaraan.

NAMA YANG KEMBALI MUNCUL - Milan sudah mengincar Kalimuendo beberapa musim lalu, ketika pemain Prancis keturunan Republik Demokratik Kongo itu pindah dari PSG ke Rennes, klub tempat kariernya benar-benar melejit. Transfer itu tidak terwujud, antara lain karena Nottingham Forest lebih dulu merekrut penyerang kelahiran 2002 tersebut dengan harga sekitar 30 juta euro. Pada tahun itu, ia mencatatkan 18 gol dan empat assist dalam 34 pertandingan di Ligue 1 dan Piala Prancis.

BELUM BERSINAR DI LIGA PRIMER - Adaptasinya di Liga Primer tidak berjalan mulus. Ia praktis menghabiskan paruh pertama musim lalu di bangku cadangan dan hanya mencetak dua gol, keduanya dalam dua pertandingan terakhir Liga Europa. Karena itu, pada Januari ia dipinjamkan agar bisa kembali menemukan performanya. Namun, musim ini ia kembali kesulitan seperti tahun sebelumnya: hanya lima penampilan dan total 50 menit bermain di Liga Primer. Wajar jika muncul kemungkinan ia kembali hengkang pada Januari.

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KROSCHE MENGENALNYA DENGAN BAIK - Namun, peminjamannya pada Januari lalu bukan ke sembarang tim. Kalimuendo bergabung dengan Eintracht Frankfurt di Bundesliga, tempat ia benar-benar menemukan kembali performanya. Ia kembali menjadi pemain inti, baik sebagai penyerang maupun pemain sayap di kedua sisi, serta membantu Eintracht Frankfurt memperbaiki posisinya di klasemen dengan enam gol dan satu assist dalam 19 penampilan.



Orang yang memutuskan untuk mempertaruhkannya pada Januari lalu adalah Markus Krosche, yang dalam waktu dekat akan resmi menjadi direktur olahraga baru Milan. Ia pun sudah mulai mempelajari bursa transfer untuk melengkapi skuad asuhan Ruben Amorim.

PEMINJAMAN MUNGKIN, GIMENEZ TAK KEMBALI - Nottingham Forest mungkin kembali bersedia meminjamkan Kalimuendo, kali ini dengan opsi pembelian yang nilainya telah ditetapkan. Dengan begitu, Milan bisa menambah pemain serang serbabisa yang juga dapat dimainkan di posisi lain tanpa mengurangi peran Goncalo Ramos. Endrick tentu tetap menjadi prioritas. Namun, jika upaya para agen di Madrid untuk meminta agar ia dilepas tidak berhasil, Kalimuendo bisa menjadi alternatif yang ditempuh.

Yang pasti, opsi memulangkan Santiago Gimenez dari Porto ke Milan tidak akan ditempuh. Milan tidak berniat mengakhiri masa peminjamannya, meski pemain asal Meksiko itu belum memberikan dampak berarti di bawah Francesco Farioli, yang lebih memilih Samu Agheowa dan mantan pemain Milan lainnya, André Silva. Gimenez pun perlahan mulai mencapai kondisi optimal dan, karena harga dirinya, saat ini tidak memikirkan kepulangan ke Milan. Namun, jika situasinya terus seperti ini, ia mungkin akan kembali mencari klub lain.