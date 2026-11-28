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Lini serang Milan akan mengalami perombakan kecil pada bursa transfer Januari. Keputusan mengandalkan Goncalo Ramos sejauh ini hanya membuahkan hasil sampai batas tertentu. Penyerang asal Portugal itu sangat membantu rekan-rekannya tampil lebih baik, tetapi jumlah golnya masih terlalu sedikit dibandingkan ekspektasi pada awal musim.

Karena itu, ditambah kesulitan yang dialami Francesco Camarda, Milan perlu mendatangkan pemain untuk bergantian bermain atau berduet dengan mantan penyerang PSG tersebut. Pemain yang diimpikan Milan, sebagaimana diungkapkan pula oleh pemilik klub Gerry Cardinale, adalah Endrick dari Real Madrid. Namun, menurut laporan Matteo Moretto, calon direktur olahraga baru Milan, Krosche, mulai mempertimbangkan alternatif, dan nama Arnaud Kalimuendo kembali masuk radar.

NAMA YANG KEMBALI MUNCUL: Milan sudah mengincar Kalimuendo beberapa musim lalu, ketika pemain asal Prancis yang memiliki keturunan Republik Demokratik Kongo itu pindah dari PSG ke Rennes, klub tempat kariernya benar-benar melejit. Transfer itu tidak terwujud, antara lain karena Nottingham Forest bergerak merekrut penyerang kelahiran 2002 tersebut. Mereka membelinya dengan harga sekitar 30 juta euro setelah ia mencatatkan 18 gol dan empat assist dalam 34 pertandingan di Ligue 1 dan Piala Prancis pada tahun itu.

BELUM BERSINAR DI LIGA PRIMER: Adaptasinya di Liga Primer tidak berjalan mulus. Ia praktis menghabiskan paruh pertama musim lalu di bangku cadangan, sementara dua golnya tercipta dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Europa. Setelah itu, klub memutuskan meminjamkannya pada Januari agar ia bisa menemukan kembali performanya. Namun, pada musim ini ia kembali mengalami situasi serupa dengan tahun sebelumnya: hanya lima penampilan dan total 50 menit bermain di Liga Primer. Kemungkinan ia kembali hengkang pada Januari pun sulit diabaikan.

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KROSCHE MENGENALNYA DENGAN BAIK: Peminjaman pada Januari lalu bukan ke sembarang klub. Kalimuendo bergabung dengan Eintracht Frankfurt di Bundesliga, tempat ia kembali menemukan performanya. Ia menjadi pemain inti, baik sebagai penyerang maupun pemain sayap di kedua sisi, serta membantu memperbaiki posisi Eintracht Frankfurt di klasemen dengan enam gol dan satu assist dalam 19 penampilan.



Sosok yang memutuskan bertaruh padanya pada Januari lalu adalah Markus Krosche, yang dalam waktu dekat akan resmi menjadi direktur olahraga baru Milan. Ia bahkan sudah mulai mempelajari bursa transfer untuk melengkapi skuad yang ditangani Ruben Amorim.

PEMINJAMAN MEMUNGKINKAN, GIMENEZ TAK KEMBALI: Nottingham Forest bisa kembali menyetujui peminjaman, mungkin dengan opsi pembelian yang nilainya sudah ditetapkan. Dengan begitu, Milan bisa mempertahankan peran Goncalo Ramos sekaligus mendapatkan pemain serbabisa di lini serang yang juga dapat dimainkan di posisi lain. Tentu saja, Endrick tetap menjadi prioritas. Namun, jika upaya para agen di Madrid untuk meminta kepindahannya tidak berhasil, opsi Kalimuendo bisa menjadi pilihan.

Yang jelas, opsi memulangkan Santiago Gimenez dari Porto ke Milan tidak akan terwujud. Milan tidak berniat mengakhiri masa peminjamannya meski pemain asal Meksiko itu belum memberikan dampak berarti di bawah Francesco Farioli, yang lebih memilih Samu Agheowa maupun mantan pemain Milan lainnya, André Silva. Gimenez sendiri perlahan mulai mencapai kondisi optimal dan, karena harga dirinya, saat ini tidak memikirkan kepulangan ke Milan. Namun, jika situasinya terus seperti ini, ia bisa memutuskan mencari klub lain.