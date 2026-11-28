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Penolakan tegas José Mourinho tidak menyurutkan Gerry Cardinale, yang berupaya membawa Endrick ke Milan pada bursa transfer musim dingin atau, jika tidak, untuk musim depan.

Pelatih asal Portugal di Real Madrid itu menegaskan bahwa, jika keputusan ada di tangannya, ia tidak akan melepas pemain mana pun di tengah musim, terlebih penyerang muda Brasil kelahiran 2006 itu.

Endrick didatangkan dari Palmeiras seharga 47,5 juta euro dengan kontrak hingga Juni 2030 pada bursa transfer musim panas 2024.

Sejak itu, ia mencetak delapan gol dan menyumbang dua assist dalam 48 penampilan, serta sempat dipinjamkan ke Lyon. Di sana, ia mencatatkan 21 penampilan, delapan gol dan delapan assist dari Januari hingga Juni tahun ini. Saat ini, pemain yang berada di urutan teratas daftar incaran Milan dan Roma tersebut menepi karena cedera otot.

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Agensi yang mewakili Endrick juga mewakili rekan senegaranya, Vinicius: Roc Nation Sports.

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La Gazzetta dello Sport menulis bahwa masa depan keduanya berkaitan erat. Jika Vinicius hengkang, peluang Endrick untuk pergi akan hilang atau nyaris hilang.

Kabar baik bagi Milan adalah Vinicius tampaknya sama sekali tidak berniat pergi pada Januari. Kontraknya diperpanjang Agustus lalu hingga 2032, disertai kenaikan gaji menjadi lebih dari 20 juta euro bersih per tahun. Hal itu tetap berlaku meski ada rumor transfer yang mengaitkannya dengan Paris Saint-Germain, yang tengah menghadapi cedera Doué dan Kvaratskhelia.

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Pertemuan antara para petinggi klub yang dipimpin presiden Florentino Perez dan agen-agen Endrick telah dijadwalkan. Para agen tersebut memiliki hubungan sangat baik dengan pemilik Milan.

Milan siap memberinya peran sentral di dalam dan di luar lapangan melalui investasi besar senilai 60 juta euro plus bonus, bahkan dengan memberikan Real Madrid hak membeli kembali seperti dalam kesepakatan Nico Paz di Como.

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Para perwakilan Roc Nation Sports tahu bahwa kedua klien mereka kemungkinan besar tidak bisa tetap berada di Valdebebas setelah Januari. Dengan Rodrygo yang paling lambat akan kembali pada awal 2027 dari cedera lutut parah yang dialaminya pada awal Maret, lini serang akan semakin padat. Sejauh ini, Endrick baru bermain 160 menit bersama Real, dibandingkan dengan 248 menit dalam enam laga bersama timnas Brasil antara September dan November. Dengan Mbappé, Vinicius, Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, Espí dan Bellingham di skuad, ditambah Rodrygo, kesempatan bermain semakin sulit didapat.