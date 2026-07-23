Milan, Ibrahimovic memprovokasi suporter Skotlandia: "Apa itu Celtic?"

Zlatan Ibrahimovic tak pernah berubah. Mantan juara asal Swedia itu bercanda dengan para suporter Skotlandia menjelang laga persahabatan antara Milan dan Celtic di Celtic Park, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu sore pukul 16.00. Dalam sebuah acara bersama para suporter di New York, lmantan penyerang AC Milan itu, yang kini menjabat sebagai Senior Advisor RedBirdm, melontarkan candaan soal tim Skotlandia tersebut dengan mengatakan: "Apa itu Celtic?" tulis Milannews.it.

Sebuah provokasi yang membuat publik tersenyum, tetapi mungkin tidak terlalu disukai di Glasgow. Namun, pada masa lalu, Ibrahimovic pernah memuji Celtic Park, dengan menyebutnya sebagai salah satu stadion Eropa dengan atmosfer paling memikat.