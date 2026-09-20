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Milan Futuro, menang comeback di kandang Villa Valle: Ossola jadi sorotan

AC Milan

Ossola menegaskan diri sebagai sosok tambahan yang krusial dalam awal musim ini bagi Milan Futuro

Milan Futuro asuhan pelatih Navarro langsung bangkit. Setelah kebobolan gol keunggulan Villa Valle, Ossola menjebol gawang lawan lagi menjelang akhir babak pertama lewat sebuah cungkilan indah: gelandang serang AC Milan itu, yang dipercaya mengenakan ban kapten, sedang membuktikan diri sebagai sosok pembeda di awal musim ini. Kemenangan ini ditentukan oleh talenta Pandolfi yang menemukan sudut tepat pada menit keempat injury time. Pemain kelahiran 2008 itu jelas termasuk di antara pemain paling menarik yang bisa memberi nilai lebih pada perjalanan tim kedua AC Milan.

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