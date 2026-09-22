Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Diego Moreira Lazio MilanGetty Images
Diterjemahkan oleh

Milan, dampak luar biasa Moreira: dia adalah top skor tim pada awal musim ini

AC Milan

Diego Moreira menjadi sosok yang paling disorot di kubu Milan berkat tiga gol yang dicetaknya hanya dalam 67 menit bermain pada 2 pertandingan terakhir. Winger kelahiran 2004 itu saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Milan dengan tiga gol, disusul Alphadjo Cisse dan Adrien Rabiot yang sama-sama mengoleksi dua gol. Sambil menunggu untuk memahami kapan dan di mana Amorim akan menempatkannya sebagai starter dalam Milan ideal versinya, pemain tim nasional Belgia itu tinggal terpaut satu gol untuk menyamai rekor golnya dalam satu musim liga: 4 pada musim lalu bersama Strasbourg, sementara hanya 2 pada musim sebelumnya.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google