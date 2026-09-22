Milan, dampak luar biasa Moreira: dia adalah top skor tim pada awal musim ini

Diego Moreira menjadi sosok yang paling disorot di kubu Milan berkat tiga gol yang dicetaknya hanya dalam 67 menit bermain pada 2 pertandingan terakhir. Winger kelahiran 2004 itu saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Milan dengan tiga gol, disusul Alphadjo Cisse dan Adrien Rabiot yang sama-sama mengoleksi dua gol. Sambil menunggu untuk memahami kapan dan di mana Amorim akan menempatkannya sebagai starter dalam Milan ideal versinya, pemain tim nasional Belgia itu tinggal terpaut satu gol untuk menyamai rekor golnya dalam satu musim liga: 4 pada musim lalu bersama Strasbourg, sementara hanya 2 pada musim sebelumnya.