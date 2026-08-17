Setelah Goncalo Ramos seharga 75 juta euro dan Mario Gila seharga 30 juta euro, AC Milan merampungkan rekrutan ketiga pada musim panas ini: Diego Moreira, winger kiri asal Belgia kelahiran 2004 dari Strasbourg, datang ke Milan dengan nilai 50 juta euro plus bonus. Operasi ini dijalankan langsung oleh Gerry Cardinale dengan perantaraan Jorge Mendes, agen sang pemain.





BELUM SELESAI - Amorim, yang sangat gembira dengan kedatangannya, bisa memainkannya baik sebagai gelandang sayap, di kanan atau di kiri, maupun sebagai trequartista, di belakang penyerang.

Namun, bursa transfer AC Milan tidak berhenti sampai di situ. Niat pemilik klub adalah melengkapi skuad dengan tiga rekrutan lagi: seorang bek, seorang trequartista, dan seorang penyerang pelapis Ramos, yang untuk didatangkan tidak perlu menunggu penjualan pemain. Cardinale dan kepemilikan klub menyadari bahwa lebih baik memaksimalkan keuntungan ketimbang terburu-buru, terutama karena secara umum ini adalah para pemain yang baru melewati musim-musim sulit dan memiliki kontrak yang berat.



