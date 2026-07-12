Milan, Aston Villa menanyakan ketertarikan terhadap Estupinan

Aston Villa tertarik pada bek kiri Milan, Pervis Estupinian, dan telah menjalin kontak dengan klub Rossonero. Di saluran YouTube Fabrizio Romano, Matteo Moretto membahas ketertarikan klub asal Birmingham—yang akan berlaga di Liga Champions—terhadap pemain asal Ekuador tersebut.





PENELITIAN AWAL - Milan siap mendengarkan tawaran untuknya dan ada sebuah klub yang dalam beberapa jam terakhir telah menghubungi mereka untuk menanyakan syarat dan nilai transfer Estupinian, yang dibeli klub Rossoneri seharga sekitar 20 juta euro musim panas lalu: Aston Villa telah melakukan penelitian awal; saat ini belum ada tawaran tertulis resmi, namun pasti telah terjadi kontak antara kedua belah pihak untuk memahami kelayakan transaksi tersebut.



