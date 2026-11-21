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Ruben Amorim membahas laga Milan melawan Frosinone, tim kejutan yang akan mereka hadapi besok, dalam konferensi pers rutin menjelang pertandingan di Milanello.

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Inisiatif klub bersama Fondazione Milan:

"Sebagai klub, kami punya tanggung jawab besar, dan Fondazione Milan mencerminkan nilai-nilai kami. Kami ingin membantu masyarakat. Pintu kami selalu terbuka untuk menyambut anak-anak ini. Penting bagi para pemain untuk bersentuhan dengan kehidupan yang berbeda. Kehadiran mereka di sini membuat pekerjaan kami berbeda, dan kami senang menyambut mereka: Milanello juga Milanello mereka. Saya sungguh senang mereka berkunjung. Saya berharap besok mereka bisa menyaksikan pertandingan yang bagus melawan tim yang bagus."

Kondisi para pemain setelah membela tim nasional:

"Saya rasa setiap pemain siap. Kami sedikit mengatur beban latihan sepanjang pekan, tetapi semuanya siap dan tersedia. Saya senang mereka bermain, itu cara terbaik untuk menjaga kondisi."

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Seperti apa Frosinone? Bagaimana kondisi Pavlovic?

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"Kondisinya membaik, dia akan masuk skuad. Saya belum tahu apakah dia akan menjadi starter. Kita lihat nanti. Namun, dia ingin bermain dan saya pun ingin dia bermain: kami merindukan semangatnya yang membara. Kita lihat nanti, dia akan bersama tim. Frosinone menyenangkan untuk ditonton. Mereka tim yang cepat, tim yang paling sering melakukan sprint, sementara kami di urutan kedua. Kami punya senjata untuk menghadapi kecepatan mereka. Mereka sangat bagus dalam duel satu lawan satu di sayap. Sulit membaca pergerakan mereka, meski ada sedikit pola dalam permainan mereka yang kacau. Namun, sulit memahami gaya bermain mereka. Mereka lebih unggul dari kami di 30 meter terakhir, mengirim lebih banyak pemain ke kotak penalti, sering merebut bola di area atas dan tidak membuang banyak waktu untuk memulai serangan. Saat menguasai bola, penting bagi kami untuk memikirkan apa yang harus dilakukan jika kehilangan bola. Seperti saat melawan Venezia, ada tim-tim yang menuntut konsentrasi penuh karena bisa menimbulkan masalah besar. Saya memperkirakan laga yang sulit, tetapi kami juga punya gagasan bermain yang bisa menyulitkan lawan."

Ada perbedaan waktu bermain Ramos dan Camarda. Apakah tim membutuhkan alternatif yang benar-benar bisa diandalkan untuk Ramos agar bebannya berkurang?

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"Bisa dibilang satu opsi tambahan mungkin akan membantu Camarda dan Ramos, tetapi menurut saya kesulitan Ramos adalah kesulitan tim. Saya punya dua pekan untuk memahami data yang kalian miliki dan yang saya miliki. Kami tidak mencapai sepertiga akhir lapangan. Kami termasuk salah satu tim terburuk dalam hal masuk ke sepertiga akhir dan bertahan di sana. Kami tidak banyak menembak ke gawang, meski saya tidak menginginkan tim yang terlalu sering menembak dari luar kotak penalti karena sebagian besar tembakan dari sana tidak menghasilkan gol. Namun, kami belum membantu Ramos. Cisse punya banyak gol, tetapi dia bermain di posisi berbeda. Dia masuk ke kotak penalti, dan yang saya lihat saat melawan Genoa adalah tanpa Ramos kami tidak mencetak dua gol itu. Dia tidak mencetak gol, tetapi tanpa Ramos kami tidak mencetak dua gol itu. Namun, kekhawatiran terbesar saya adalah tim dan seberapa sering kami menyerang, volume permainan kami pada fase menyerang. Kami tidak bisa terus seperti ini karena dengan volume ini kami mencetak banyak gol. Namun, jika kalian berpikir kami bisa mempertahankan laju ini dengan volume serangan yang lebih rendah dan gol yang lebih banyak, itu tidak akan terjadi. Kami tidak akan mampu terus seperti ini. Jadi, tujuan saya adalah mendorong tim bermain lebih ke depan. Itu tugas saya, bukan tugas Ramos, dan kami harus mendorong semua pemain kami, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, semuanya, mendekati kotak penalti. Jadi, Ramos kesulitan karena tim kesulitan, tetapi Ramos adalah pemain yang paling sering mengejar gelandang dan bek tengah. Saya tahu itu bukan tugasnya. Saya tahu kami membeli seorang pemain untuk mencetak gol, tetapi kami belum melakukan, saya belum melakukan tugas saya untuk membantu Ramos, sementara Ramos melakukan segala cara untuk membantu saya. Saya tahu Ramos akan mencetak banyak gol, tetapi kami harus mendorong tim bermain lebih ke depan agar dia bisa bermain di posisi penyerang tengah. Jadi, kesan saya dari pertandingan terakhir adalah tanpa Ramos, gol-gol itu tidak akan tercipta. Dia merebut bola dan memberi assist untuk Pulisic. Tanpa Ramos, tidak ada gol. Tujuan saya adalah memenangi pertandingan dan tidak penting siapa yang mencetak gol, tetapi saya harus jujur kepada para pemain saya. Saya harus menjalankan tugas saya dan mendorong tim bermain lebih ke depan agar volume serangan kami meningkat."

Di Genoa, Anda menempatkan Musah sebagai bek sayap. Apakah tim perlu mencari pemain yang bisa mengisi beberapa posisi? Atau ini kekurangan yang harus diatasi pada Januari?

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"Itu situasi khusus, tetapi saya tidak akan memberi tahu kalian apa yang kami pikirkan untuk Januari. Melawan Genoa, saya menginginkan pemain berkaki dominan kanan di posisi itu untuk membantu kami mempertahankan penguasaan bola dan mengirim umpan satu sentuhan kepada Rabiot saat dia merangsek maju. Musah bermain bagus. Namun, situasinya akan berubah, Musah tidak akan bermain sebagai bek kiri besok. Meski begitu, dia adalah sebuah opsi. Saya senang memiliki pemain yang bisa mengisi beberapa posisi, dan saya pikir itulah masa depan sepakbola. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Januari, tetapi kami perlu memiliki pemain yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan konteks."

Apa yang Anda lakukan untuk membantu Pulisic kembali ke level terbaiknya?

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"Setiap pemain menghargai kepercayaan dari klub. Kontrak baru juga membantu. Ketika dia tidak bermain, saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa dia tetap penting bagi Milan, dan kita tidak boleh melupakan para pemain yang cedera. Pulisic adalah satu-satunya pemain yang saat ini tidak bisa kami gantikan: dengan caranya bergerak di antara lini, kami tidak punya Pulisic lain. Dalam beberapa pertandingan terakhir di Eropa, kami merasakan ketidakhadirannya. Kami harus mengatur waktu bermainnya. Jika dia tidak ada di lapangan, ketidakhadirannya terasa karena karakteristik yang dia miliki. Kalian pun memahami betapa pentingnya dia. Dia tidak banyak bicara, tetapi banyak berbicara di lapangan lewat permainannya. Dia selalu menginginkan bola. Dia dan Rabiot selalu mendorong tim bermain lebih ke depan. Saya tidak suka membicarakan pemain secara individu, tetapi saya harus melakukannya. Saya rasa semua orang bisa memahaminya. Jadi, Pulisic adalah pemain penting bagi kami saat ini, dia juga akan menjadi pemain penting bagi kami di masa depan, dan saya yakin dia berpotensi melakukan lebih banyak lagi."

Bisakah bursa transfer Januari membantu meningkatkan ambisi tim?

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"Itu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan klub-klub besar: berinvestasi jika kami dekat dengan posisi teratas, tetapi tidak jika sebaliknya. Yang penting adalah memiliki visi jangka panjang. Saya tidak mengatakan bahwa pelatih tidak perlu diganti jika terus kalah (tertawa, red.). Kami harus tetap setia pada rencana kami. Kami menginginkan pemain yang ingin berada di sini, memiliki karakteristik yang tepat, memiliki karakter yang tepat, dan ingin menjadi bagian dari skuad ini. Rencana kami harus jelas, baik untuk pemain muda maupun berpengalaman. Saat ini, pemain muda lebih baik. Klasemen hanya dilihat untuk menilai perjalanan kami, tetapi kami harus selalu berpikir jangka panjang. Kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa kemenangan bisa diraih hanya dengan mengeluarkan uang. Kami harus punya rencana yang jelas. Saya melihat tim saya dan berpikir kami bisa tampil lebih baik. Arah yang kami tempuh harus jelas. Kami tidak akan mengubah sesuatu hanya karena melihat klasemen pada Januari."

Apakah Anda mengawasi pemain agar mereka tidak begadang bermain GTA?

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"Saya serahkan jawaban itu kepada teman saya, Gattuso (tertawa, red.). Saya tidak peduli. Mereka harus siap. Jika tidak siap, pemain lain akan mengambil tempat mereka. Saya rasa Modric bahkan tidak mengenal gim itu. Gattuso sudah mengatakan semuanya (tertawa, red.)."

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah? Apakah Anda seorang pemimpi? Apa impian Anda untuk pertandingan-pertandingan berikutnya?

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"Saya tidak menyebutnya impian, melainkan tujuan: memenangi setiap pertandingan. Jika kalian melihat semua tim yang pernah saya latih, saya memang seorang pemimpi (tertawa, red.). Namun, saya benar-benar senang berada di sini, mungkin bahkan seumur hidup. Ini klub impian, tetapi saya tahu saya harus membuktikannya saat melawan Frosinone. Jika tidak... Kalian sungguh baik kepada saya pekan ini. Terima kasih banyak, teman-teman (tertawa, red.). Namun, saya tahu sisi sebaliknya, jadi kami harus menang karena jika tidak, saya memperkirakan sikap kalian akan berbeda. Jadi, saya seorang pemimpi, tetapi saya sangat fokus pada pekerjaan dan saya pikir kami bisa memenangi setiap pertandingan hingga akhir Desember. Jika saya harus meminta sesuatu, saya ingin Saelemaekers dan Chukwueze segera kembali. Chukwueze adalah pemain kami yang paling sering mengirim bola ke kotak penalti, yang paling sering melepaskan umpan silang. Saya juga ingin Gabbia, Tomori, dan semua pemain lain kembali. Bersama mereka, kami menjadi tim yang jauh lebih kuat."