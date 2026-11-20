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Milan akan kembali mengenakan Adidas, seperti pada tahun-tahun ketika mereka meraih kemenangan bersama Ancelotti dan di Eropa, ajang yang benar-benar penting. Kontrak itu akan dimulai pada musim panas 2028. Nilainya terbilang luar biasa untuk sektor ini, apalagi jika melihat hasil olahraga klub dalam beberapa tahun terakhir: 50 juta per musim selama 10 musim.

Era Puma, yang dimulai pada 2018, segera berakhir. Sepuluh tahun lalu, Milan menandatangani kontrak dengan Puma senilai 14 juta per musim yang kemudian diperbarui pada 2022 hingga nilainya naik menjadi sekitar 30 juta per musim. Kesepakatan baru dengan Adidas yang mendekati angka 50 juta itu jelas meningkatkan nilai jersei Milan dan mendatangkan pemasukan baru bagi klub.

Adidas ingin kembali menjadi pemain utama di pasar Italia dan menaruh harapan besar pada Milan. Ini aliansi yang menarik mengingat sejarah mereka bersama, sekaligus ambisius untuk membangun masa depan di level elite. Semuanya, atau setidaknya sebagian besarnya, bergantung pada pembentukan skuad yang mampu menjadi penantang utama baik di Serie A maupun Liga Champions.

Keinginan untuk mengaitkan merek itu dengan kualitas dan daya tarik seorang pemain kelas dunia pun semakin nyata. Karena itu, kabar mengenai kemungkinan kedatangan gelandang serang Napoli, Scott McTominay, ke Milan bisa semakin menguat dalam beberapa bulan mendatang: mantan pemain Manchester United itu merupakan salah satu sosok terpenting di jajaran atlet Adidas di dunia. Dengan kesepakatan bernilai 50 juta per musim, merek asal Jerman itu bisa mendorong langkah tersebut, jika Napoli mengizinkan.

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Bruno Fernandes ke Milan (atau Juventus) kembali menjadi pembicaraan dalam beberapa jam terakhir. Kapten Manchester United itu meninggalkan Italia bertahun-tahun lalu sebagai pemain muda berbakat dan kini ingin kembali sebagai pemain top. Pemain asal Portugal tersebut juga menjadi salah satu kandidat, mengingat hubungan yang sangat baik antara agensi yang mewakilinya dengan Cardinale dan Amorim.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC Tonton

Terakhir, tetapi tentu bukan yang paling kecil peluang maupun pertimbangannya, ada Endrick dari Real Madrid. Milan siap menjadikannya salah satu simbol proyek baru mereka dan telah menyiapkan tawaran 60 juta plus bonus untuk mencoba melunakkan sikap Los Blancos. Mourinho menjadi penghalang utama antara Milan dan bintang asal Brasil itu, tetapi Cardinale tidak menyerah dan siap melakukan segala yang mungkin untuk membawanya ke Milanello paling cepat pada Januari.