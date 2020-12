"Jangan Ganti Dia, Mikel!" - Seruan Fans Arsenal Agar Arteta Jadikan Emile Smith Rowe Pemain Inti

Emile Smith Rowe diharapkan jadi pilihan pertama Mikel Arteta untuk laga-laga berikutnya setelah tampil fantastis dengan peran No.10 lawan Chelsea.

Tampil tokcer saat melibas 3-1 Sabtu malam lalu, para fans mendesak manajer Mikel Arteta mematenkan youngster Emile Smith Rowe sebagai pemain reguler tim.

Kemenangan atas The Blues membuat The Gunners menyudahi rentetan tujuh laga Liga Primer Inggris tanpa kemenangan.

Alexandre Lacazette membuka skor sebelum digandakan Granit Xhaka. Bukayo Saka kemudian mencetak gol ketiga berkat assist gemilang dari Smith Rowe. Adapun Chelsea hanya mencetak satu gol balasan dari aksi Tammy Abraham.

Arteta sangat membutuhkan kemenangan di pertandingan ini dan keputusannya menurunkan Smith Rowe dalam peran No.10 menuai puja-puji dari para loyalis Arsenal.

Performa pemain berusia 20 tahun itu di tiga laga Liga Europa patut diacungi jempol, namun entah karena alasan apa Arteta malah tak memakainya di kancah Liga Primer.

Smith Rowe sendiri sangat bergairah untuk bisa merebut satu tempat di starting XI Arsenal.

Sang anak muda menghabsikan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Huddersfield dan di sana sebagian besar dia habiskan untuk bermain sebagai gelandang sentral.

Namun, peran itu sebetulnya bukanlah yang terbaik baginya sebab dia terlihat begitu meyakinkan ketika memainkan permainan sebagai No.10 di dalam sebuah tim. Hal itu ditunjukkannya ketika dipercaya Arteta turun pada musim ini, termasuk saat main lawan Chelsea.

Selepas pertandingan, para fans Arsenal beramai-ramai angkat topi untuk sang youngster. Mereka semua berharap, agar Arteta benar-benar memperhitungkan Smith Rowe sebagai pilihan pertama ketimbang nama-nama senior lainnya.

Just having someone with a bit of quality in that position made a world of difference, definitely did enough to earn a starting place from now on. — alex hammond (@dismalmrgirth) December 27, 2020

Not that supurb but thats all we need from a N10 for now. He will grow with more games. So much potential — Huỳnh Huy Hoàng (@Hoangpsd) December 27, 2020

Absolutely top class prospect, I hope Mikel sticks with him for the rest of this season and beyond, nice comp 👍 — seán 🤡 (@afcseaka) December 27, 2020