Mikel Arteta Mau Beri David Luiz Ekstensi Kontrak, Fans Arsenal: Mau Nangis Rasanya!

Para fans Arsenal meluapkan ekspresi tidak senangnya terhadap langkah manajer Mikel Arteta yang hendak memperpanjang kontrak bek veteran David Luiz.

Independent sebelumnya mengklaim, The Gunenrs bersiap untuk memberi defender Brasil itu ekstensi kontrak, yang akan membuat dia berada di Emirates Stadium satu musim lagi.

Eks pilar Chelsea ini sebetulnya jadi bagian integral dari rencana Arteta sepanjang musim ini. Dia menjadi andalan di jantung pertahanan klub London Utara.

Memang, tak semua fans Arsenal tidak sepakat dengan keputusan Arteta menambah durasi edar Luiz di Emirates. Sebagian loyalis lainnya mendukung ekstensi ini.

Namun, Arsenal dipandang akan membuat langkah mundur jika membiarkan Luiz tetap jadi bagian dari tim musim depan.

Luiz sendiri mengakui dirinya telah melewati masa-masa terbaiknya, kendati demikian Arteta tetap saja mempercayainya untuk memimpin lini belakang The Gunners.

Menariknya, Arsenal yang dikenal sebagai klub yang hobi berinvestasi pada pemain muda, malah mengirim William Saliba ke Nice sebagai pemain pinjaman.

Padahal banyak fans yang berharap sang youngster mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat besarnya di musim ini ketimbang harus melihat Luiz. Bersama klub Ligue 1 Prancis itu, Saliba mampu menampilkan performa terbaiknya.

Jika Arteta benar-benar memasukkan Luiz ke dalam rencananya di musim depan, maka akan semakin sulit melihat Saliba masuk dalam skema sang manajer di kampanye baru nanti.

Tak pelak, suporter Arsenal berbondong-bondong mengecam rencana klub memberikan perpanjangan kontrak untuk Luiz, 33 tahun.

"Mau nangis rasanya," tulis seorang fan Arsenal, menanggapi berita klub akan memperpanjang masa bakti Luiz.

Fan lainnya mencuit: "Jika kami kehilangan generasi pemain seperti Saliba, itu karena keputusan seperti ini."

"Keputusan mengerikan. Terima kasih dan selamat tinggal," kata salah satu fan The Gunners di Twitter.

If we lose a generational player like Saliba because of decisions like this pic.twitter.com/JUjJUVE8iG

Why? A defender that doesn't stay in his position to defend the ball and gets red carded every big game. Same old mistakes again