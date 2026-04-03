Mike Verweij punya kabar besar: "Saya baru saja menanyakan hal ini ke pihak Ajax dan..."

Menurut informasi Mike Verweij, pelatih kepala Girona, Míchel, belum benar-benar menjadi kandidat serius bagi Ajax. Jurnalis transfer Matteo Moretto bahkan mengklaim pada Kamis lalu bahwa klub asal Amsterdam itu sedang 'dalam negosiasi' dengan pelatih asal Spanyol tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat klub dari De Telegraaf dalam siaran podcast seri Kick-Off. "Saya baru saja menanyakan informasi di dalam Ajax...", kata Verweij. Jordi Cruijff tampaknya memiliki strategi yang jelas.

"Begini: Jordi Cruijff memiliki dua atau tiga pelatih Belanda yang menurutnya cukup layak untuk Ajax. Mereka adalah Arne Slot, Peter Bosz, dan Erik ten Hag. Ketiganya saat ini tidak mungkin didatangkan. Karena itu, dia melirik ke luar negeri."

Kemungkinan Cruijff akan memanfaatkan jaringan luasnya di Spanyol. "Bahwa dia akhirnya memilih Spanyol, itu masuk akal. Tapi ada orang-orang yang meyakinkan saya: belum ada pembicaraan dengan pelatih mana pun," jelas Verweij.

"Sebenarnya, Jordi Cruijff sama sekali tidak perlu melakukannya," lanjut jurnalis dari surat kabar pagi yang berbasis di Amsterdam itu. "Dia mengenal mereka semua secara pribadi, dia tahu apa yang mereka miliki."

"Namun, bahwa Míchel adalah salah satu kandidat teratas, di antara dua, tiga, atau empat pelatih Spanyol lainnya, itu jelas," kata Verweij. Namun, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai negosiasi.