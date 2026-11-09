Mike Verweij kembali membacakan pesan WhatsApp dari Wout Weghorst dalam Kick-Off milik De Telegraaf pada Senin. Pengamat Ajax itu baru-baru ini juga mengungkap pesan dari penyerang FC Twente tersebut yang ditujukan kepada Valentijn Driessen.

"Saya anggap saya masih mendapat izin untuk membacakan pesan WhatsApp," kata Verweij mengawali. "'Bagus. Terus sebarkan. Menjangkau orang-orang, itulah tujuan baru saya sekarang. Dia baik,'" demikian bunyi pesan sang penyerang bertubuh jangkung, yang tampaknya merujuk kepada Tuhan.

"Menurut saya itu bagus," kata Verweij, yang terkesan dengan cara Weghorst menjalani keyakinannya. "Bagus? Banyak umat Muslim juga punya tugas itu berdasarkan keyakinan mereka. Keyakinan itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Begitu pula yang ini. Saya sama sekali tidak mendukungnya."

"Umat Muslim juga masuk ke lapangan seperti itu. Bukankah semuanya baik-baik saja?" tanya Verweij. "Tapi Weghorst mengatakan bahwa dia melakukannya untuk menyebarkan keyakinannya. ESPN tidak seharusnya memberi ruang untuk itu," ujar Driessen dengan tegas.

Weghorst kembali menarik perhatian pada Minggu, tepat setelah pertandingan Twente kontra Ajax berakhir. Penyerang itu berdoa di dekat titik tengah lapangan bersama Tolu Arokodare, penyerang tim tamu asal Amsterdam.

Verweij juga membacakan pesan Weghorst yang ditujukan kepada Driessen pada pekan lalu. "Saya mengucapkan selamat kepada Wout Weghorst atas empat golnya melawan Excelsior. Lalu saya menerima pesan darinya. Saya pun bertanya-tanya harus berbuat apa dengan pesan itu."

"Jadi, saya bertanya kepadanya apakah dia tidak keberatan jika saya membahasnya sebentar di podcast. Menurutnya, itu ide yang sangat bagus. Wout berkata: 'Sampaikan kepada Valentijn bahwa saya mendoakannya pagi ini. Semoga dia juga segera menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Maukah kamu menyampaikannya untuk saya?'" kata pengamat Ajax itu.