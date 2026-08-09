Mika Godts pada Minggu melawan PEC Zwolle hanya menjadi pemain pengganti karena keluhan fisik. Penyerang Ajax itu usai kemenangan 0-2 di Overijssel tidak menutup-nutupi bahwa ia ingin pindah ke Paris Saint-Germain, tetapi juga berjanji akan bermain untuk Ajax selama ia masih di Amsterdam.

Godts sudah beberapa waktu mencapai kesepakatan pribadi dengan PSG. Namun, terobosan dalam negosiasi antara kedua klub masih belum terjadi. Ajax disebut menginginkan setidaknya 60 juta euro, sementara klub Prancis itu untuk sementara tidak melampaui 45 juta euro sebagai nilai tetap dan 5 juta euro dalam bentuk bonus.

Godts sebenarnya dijadwalkan menjadi starter saat melawan PEC pada Minggu, tetapi setelah pemanasan keputusan itu berubah. Pemain Belgia itu menyatakan mengalami keluhan, sehingga ia harus duduk di bangku cadangan dan Abdellah Ouazane tampil dalam starting XI.

Godts di ESPN wajar ditanya soal ketertarikan PSG. "Saya baru saja meninggalkan lapangan," kata winger kiri itu sambil tertawa. "Tentu saya tahu dari agen saya apa yang sedang terjadi."

"Ada pembicaraan, saya tidak akan bilang itu tidak benar, karena kalau begitu tidak ada lagi yang akan menganggap saya serius. Yang memang harus diluruskan adalah mungkin ada orang yang mengira saya tidak mau bermain."

"Selama belum ada kesepakatan, saya akan memainkan setiap menit yang harus saya mainkan untuk Ajax," janji Godts. Penyerang itu pada Minggu usai masuk sebagai pemain pengganti memberi kontribusi lewat satu assist untuk Julian Brandt.

Sekitar dua puluh menit sebelumnya, Jorthy Mokio mencetak gol pembuka. Berkat kemenangan ini, Ajax mengikuti jejak rivalnya Feyenoord, yang lebih dulu pada hari yang sama menang atas Sparta Rotterdam.