Ahmed Hossam "Mido", mantan bintang timnas Mesir, mengomentari kepergian Mohamed Salah dari kamp latihan Mesir, hari Sabtu ini, menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Angola, kemarin di Stadion Kairo, pada laga pembuka kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Salah meninggalkan kamp latihan setelah munculnya kabar mengenai ketegangan dengan pelatihnya, Hossam Hassan, akibat penggantian dirinya lebih awal pada menit ke-61 melawan Angola, sementara Federasi Sepak Bola Mesir menyatakan bahwa mantan bintang Liverpool itu tidak akan tampil pada laga melawan Sudan Selatan mendatang "demi menjaga kondisinya", mengingat pertandingan tersebut digelar di lapangan berumput sintetis.

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Terkait hal ini, "Mido" menulis melalui akunnya di platform "X": "Keluarnya Mohamed Salah dari kamp latihan timnas dalam kondisi seperti sekarang adalah bencana dari segala sisi!! Kepergian sang kapten dari kamp latihan di tengah situasi ini merupakan indikasi bahwa ada kekacauan di dalam kamp latihan timnas".

Mantan penyerang Tottenham dan Roma itu melanjutkan: "Bagi saya sebagai orang yang berkecimpung dalam sepak bola, saya tegaskan kepada Anda bahwa keadaan sudah lepas kendali, dan para pihak yang bertanggung jawab wajib turun tangan.. Timnas Mesir bukanlah mainan di tangan siapa pun.. Permintaan maaf resmi Kapten Hossam atas pernyataan-pernyataannya kini menjadi hal yang mutlak diperlukan secepat mungkin!".

Hossam Hassan sebelumnya juga melontarkan kritik kepada klub-klub Liga Mesir, di samping pernyataannya yang bernada negatif tentang kiper Al Ahly, Mohamed El Shenawy.

Timnas Mesir dijadwalkan menghadapi Sudan Selatan, Selasa mendatang, pada matchday kedua kualifikasi, sebelum menutup jeda internasional dengan laga persahabatan melawan Afrika Selatan, pada 4 Oktober.



