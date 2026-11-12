Perkuat Ekosistem Sepak Bola, Midea Electronic Indonesia Dukung Penuh Pergelaran Piala Asia 2027

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Midea Electronics Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai merek global kelas dunia melalui langkah strategis di dunia sepak bola.

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Setelah menjalin kemitraan global dengan FC Barcelona, Midea juga mengukuhkan kolaborasi jangka panjang bersama Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dengan mendukung AFC Asian Cup 2027 guna menjangkau pasar Asia dan Indonesia secara lebih dekat.

Hal itu disampaikan dalam sesi konferensi pers Midea Ideal Home of Champions, di Midea Head Office, Wisma Keiai, Jakarta Pusat, Rabu (11/11) siang WIB.

Apa Yang Dikatakan?

Vice President Midea Electronics Indonesia, Michael Adisuhanto, menjelaskan bahwa pemilihan AFC didasari oleh besarnya pengaruh konfederasi tersebut di kawasan Asia, yang sejalan dengan target penguatan relevansi Midea di pasar domestik.

"Barcelona secara global kita mencari satu buah partnership secara regional sebetulnya. Dan AFC kita lihat yang paling besar di Asia untuk saat ini. Jadi makanya kita bekerjasama dengan AFC karena kita mau meningkatkan relevansi. Balik lagi secara relevansi dengan Asian market dan Indonesia pada khususnya," ujar Michael.

Midea Electronics Indonesia

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Lebih lanjut, Michael menuturkan bahwa seluruh kemitraan global tersebut telah diterjemahkan ke dalam kampanye lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

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"Partnership dengan Barcelona dan AFC sebetulnya sudah kita turunkan ke dalam local campaign kita, Midea Paling Ideal, yang memberikan informasi dan dukungan penuh kepada masyarakat Indonesia melalui produk dan inovasi, local production karena saat ini kita punya pabrik, kulkas, mesin cuci, dan air conditioner di Indonesia. Dan kita terus menambah jumlah after sales service kita di Indonesia. Jadi dengan adanya campaign ini kita berharap bahwa masyarakat Indonesia merasa lebih nyaman dan aman dalam membeli produk Midea," jelas Michael.

Cakupan Kolaborasi

Sementara itu, Head of Marketing Midea Electronics Indonesia, Hafiz Maulana, memaparkan secara rinci mengenai cakupan kolaborasi Midea dengan AFC serta sinerginya dengan kerja sama bersama FC Barcelona agar tidak menimbulkan tumpang tindih komunikasi pemasaran.

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Hafiz menjelaskan bahwa kemitraan dengan AFC telah dimulai sejak 2025 dengan durasi empat tahun dan mencakup seluruh level kompetisi di bawah naungan AFC. Terkait potensi tumpang tindih komunikasi antara sponsorship Barcelona dan AFC, Hafiz memastikan keduanya justru saling melengkapi dalam membangun ekosistem merek Midea.

"Pada tahun 2025 tahun lalu, Midea bekerja sama dengan AFC selama 4 tahun yaitu menjadi global partnership dengan AFC. Kerjasama Midea dengan AFC itu tidak hanya tercakup dengan tim nasional saja, tapi juga di semua kompetisi antar klub. Jadi jangkauan kolaborasi Midea dengan AFC itu cukup luas," papar Hafiz.

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"Pada tahun 2025 kita sudah berpartnership dengan Barcelona selama 5 tahun, yaitu kita menjadi main sponsor Barcelona selama 5 tahun. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan visibility dan benefit-benefit yang Midea dapatkan. Jadi Midea dari musim 2026/27 sampai musim 2030 logo Midea akan hadir di jersey Barcelona. Jadi komunikasi itu akan tetap jalan," lanjutnya.

"Jadi kompetisi kerja sama Barcelona di mana salah satu klub yang besar yang mempunyai sejarah panjang, dan di mana AFC yang asosiasi menaungi sepak bola di Asia, kami harapkan sponsorship dengan Barcelona dan AFC menjadi membawa Midea menjadi world class brand di dunia, di Indonesia, dan domestic market," imbuh Hafiz.

Midea Electronics Indonesia

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Tiga Pilar Utama Kemitraan AFC

Dalam memaksimalkan kolaborasi bersama AFC, Midea bertumpu pada tiga pilar strategis utama yang menyasar jangkauan global, kedekatan lokal, serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual (IP). "Kenapa AFC? Jadi yang kami harapkan, ada tiga pilar kenapa kita bekerjasama dengan AFC. Wide global impact, strong local touch, dan powerful IP dan rights," terang Hafiz.

Pada pilar pertama, yakni wide global impact, Midea membidik tingginya angka penonton turnamen-turnamen besar AFC di kawasan Asia Pasifik maupun dunia.

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"Data yang kami punya, penonton Piala Asia sebelumnya itu mencapai 2,2 miliar penonton. Dan sesuai tema di depan, Asia menyambut Piala Asia 2027, kita harapkan viewersnya akan terus bertambah," ungkap Hafiz.

"Kemudian, tidak hanya berhenti di Timnas, kita juga berkolaborasi atau berkesempatan dengan kompetisi antar klub, Asia Champions League. Asia Champions League itu terbagi 2, ada yang Elite, ada yang Liga 2. Yang Elite dan Liga 2 itu per tahunnya mencapai hampir 900 juta viewers per tahun. Jadi yang kami harapkan visibility, sponsorship brand awarnes Midea akan terus meningkat dari tahun ke tahun," tambahnya.

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Untuk pilar kedua, strong local touch, kemitraan dengan AFC menjadi solusi atas kendala geografis dalam menghadirkan pengalaman langsung bagi konsumen di Asia, termasuk Indonesia. Aktivasi lokal tersebut juga merambah ke level klub di Indonesia seiring partisipasi wakil Tanah Air di kompetisi antarklub Asia.

"Dan untuk di posisi level klub, karena sekarang salah satu klub bola kita Persib Bandung ada di Liga Champions Asia, jadi setiap Persib Bandung laga kandang, kita bisa melakukan aktivasi di stadion dan kita bisa membawa konsumen untuk menonton langsung pertandingan tersebut," ujarnya.

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Sementara pada pilar ketiga, powerful IP dan image rights, Midea memiliki hak untuk memanfaatkan citra para pemain bintang yang berlaga di kompetisi AFC, baik megabintang dunia maupun penggawa Timnas Indonesia, untuk keperluan promosi.

"Dan yang tidak kalah penting adalah powerful IP dan image rights. Salah satunya itu adalah kita bisa, ini tertulis player image global superstar. Salah satunya kebetulan Goat sepak bola ada di Liga Asia, yaitu Cristiano Ronaldo. Nah, dengan adanya sponsorship ini, kita bisa menggunakan aset-aset player Cristiano Ronaldo untuk aset-aset marketing yang akan kita lakukan," pungkasnya.