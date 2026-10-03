Michiel Kramer mengungkap pelatih yang nyaris berkelahi dengannya

Michiel Kramer dan Gert Kruys bukanlah sahabat dekat, sebagaimana terlihat dari cerita yang disampaikan nama pertama pada Jumat malam di meja bar Vandaag Inside.

Ini bukan kali pertama Kramer berbicara tentang periodenya di FC Volendam di bawah Gert Kruys. Juni lalu, di Oranjezomer, ia sudah menyatakan bahwa Kruys ‘merendahkan’ para pemain.

“Itu masih bisa saya terima sampai batas tertentu, tetapi cepat atau lambat ada satu titik ketika itu sudah sedikit kelewatan. Saya tidak bisa mengatakan persis apa yang dia katakan. Itu untuk biografi,” kata Kramer saat itu.

Kini, di Vandaag Inside, dia tetap membuka sedikit lebih banyak tentang periodenya di Volendam di bawah ayah Rick Kruys. “Dia bersikap sangat merendahkan terhadap saya.”

“Saya masih muda dan dia berbicara dengan merendahkan. Bukan hanya kepada saya, tetapi juga kepada pemain-pemain muda lain di skuad. Dia benar-benar berbicara kepada kami dengan nada meremehkan,” ujar Kramer.

“Pada satu titik, bagi saya itu sudah selesai. Titik didihnya sudah tercapai. Setelah itu kami hampir berkelahi,” tutup Kramer di meja bar program tersebut.