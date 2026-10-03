Michiel Kramer bentrok dengan Wilfred Genee di Vandaag Inside: “Apa kamu tidak waras?”

Michiel Kramer menorehkan momen mencolok pada Jumat malam di Vandaag Inside. Mantan pesepak bola itu bersitegang dengan presenter Wilfred Genee saat siaran berlangsung.

Sebuah tradisi di VI adalah "koekoek", di mana tamu-tamu baru mengarahkan wajah mereka dari dekat ke kamera. Kramer juga diajak Genee untuk melakukan koekoek, tetapi ia sama sekali tidak mau bekerja sama dalam hal itu.

“Itu memang tadi sempat terlupa, koekoek. Kamu sudah siap belum?”, tanya Genee kepada Kramer. “Koekoek?”, respons mantan pesepak bola itu, lalu Genee heran Kramer tidak mengenalnya. “Tidak, tentu saja saya tahu itu, santai saja”, lanjut Kramer meyakinkan.

Ketika Kramer setelah itu menolak mengarahkan kepalanya ke kamera, Genee pun dibuat heran. “Kamu tidak waras? Masa saya harus melakukan koekoek? Kamu tidak waras?”, kata Kramer.

Saat Genee masih mencoba membujuknya, Johan Derksen justru sangat mengapresiasi aksi tersebut. “Saya sangat menghargai ini darinya! Saya selalu berharap akan ada seseorang yang suatu kali berkata: persetan dengan koekoekmu itu.”

“Boris Becker, Richard Krajicek, Anouk... Mereka semua melakukannya”, lanjut Genee. “Tidak, saya tidak. Tolong jangan”, kata Kramer, yang setelah siaran kembali dihadapkan pada hal itu oleh sang presenter.

“Semua orang melakukannya. Ini lebih soal fakta bahwa Anda tidak boleh menganggap diri sendiri terlalu serius, itu inti hidup”, kata Genee. “Saya sama sekali tidak menganggap diri saya serius, Wilfred. Kamu tahu itu. Apa kamu bilang begitu hanya karena saya tidak mau melakukan ini? Tolonglah.” Genee menutup: “Terserah kamu kalau memang tidak mau melakukannya, tetapi saya heran. Sungguh.”