Míchel umumkan susunan pemain Ajax: Owen Wijndal jadi starter

Ajax akan menghadapi FK Vojvodina pada putaran kedua kualifikasi Conference League. Pelatih Míchel kini telah mengumumkan susunan pemainnya.

Marc-André ter Stegen masih belum tiba, sehingga Maarten Paes berdiri di bawah mistar untuk kubu Amsterdam. Lucas Rosa (kanan) dan Owen Wijndal (kiri) mengisi kedua sisi lapangan. Itu berarti rekrutan anyar Caio Henrique memulai laga dari bangku cadangan. Aaron Bouwman dan Daley Blind yang telah kembali menjadi duet bek tengah.

Youri Regeer bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah. Sementara dua gelandang lain, Davy Klaassen dan Oscar Gloukh, mendapat tugas untuk mencari koneksi dengan lini serang Ajax.

Kasper Dolberg baru-baru ini mendapatkan menit bermain melawan Olympiakos dan turun sebagai starter kontra Vojvodina. Steven Berghuis memulai di sisi kanan dan Mika Godts harus menghadirkan ancaman dari sisi kiri.

Laga leg kedua melawan Vojvodina dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Juli. Di antara dua pertandingan itu, Ajax akan menjalani laga uji coba melawan Burnley dari Inggris. Jika menang atas klub Serbia tersebut, mereka akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi dan berpotensi ke play-off.

Susunan pemain FK Vojvodina:

Susunan pemain Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.