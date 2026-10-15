Míchel sangat memuji seorang pemain Ajax: "Awal musim yang luar biasa"

Míchel Sanchez sangat memuji perkembangan Aaron Bouwman, sebagaimana terlihat dari pernyataan pelatih Ajax itu di hadapan kamera Ziggo Sport.

Bouwman menjalani seluruh jenjang pembinaan di akademi Ajax dan dipromosikan ke tim utama pada awal musim lalu. Musim ini, bek tengah itu semakin sering menjadi starter.

Bouwman juga menjadi starter dalam laga besar melawan PSV (1-3). Setelah menerima hantaman dari Ruben van Bommel, ia sempat mengalami gangguan pernapasan dan cedera tulang rusuk, tetapi kini sudah kembali.

Pelatih Míchel sangat senang Bouwman kembali bisa menjadi starter setelah pemain berusia 19 tahun itu mendapat kesempatan bermain selama 15 menit melawan NEC (1-1) akhir pekan lalu.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

"Bouwman adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Ia menjalani awal musim yang luar biasa. Ia siap bermain dan kami sangat senang ia kembali," ujar sang pelatih.

Ajax akan menghadapi Hajduk Split pada Kamis malam pukul 18.45 dalam pertandingan pertama fase liga Conference League. Pertandingan itu akan digelar di Kroasia.