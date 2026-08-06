Pelatih Ajax, Míchel Sánchez, tidak puas dengan hasil pada Kamis di Conference League melawan Shelbourne FC. Meski menang 3-1 di Johan Cruijff ArenA, pelatih asal Spanyol itu menilai timnya seharusnya bisa membawa keunggulan yang jauh lebih besar untuk leg kedua pekan depan di Irlandia. Ia juga ditanya oleh Ziggo Sport tentang Mika Godts, yang tetap ia harapkan bisa bermain pada Minggu saat timnya menghadapi PEC Zwolle di Eredivisie.

"Saya tidak tidak puas dengan hasilnya," respons Míchel. "Dalam lima belas menit pertama kami bermain sebagai tim yang bagus. Kami menciptakan peluang. Setelah 3-0 kami mendapat beberapa serangan balik, dan itu harus kami cegah."

"Saya tidak puas dengan hasilnya," ulang Míchel. "Karena saya pikir mentalitas kami dalam dua puluh, dua puluh lima menit terakhir tidak cukup baik."

"Sulit untuk menciptakan ruang di bagian akhir lapangan (final third, red.)," kata Míchel, merujuk pada rapatnya pertahanan Shelbourne. "Kami tidak cukup memanfaatkan peluang, tetapi bagi kami penting untuk melanjutkan proses ini."

"Sepak bola menyerang, struktur yang baik. Kami tidak cukup membangun serangan yang berkelanjutan. Jika Anda tidak melakukan itu, Anda tidak bisa mencegah serangan balik. Pressing di fase akhir pertandingan juga tidak memadai."

Míchel kemudian ditanya soal Godts, yang diminati secara konkret oleh Paris Saint-Germain dan mungkin sudah memainkan pertandingan terakhirnya sebagai pemain Ajax. "Saya tidak tahu apakah ini pertandingan terakhirnya."

"Saya memperkirakan dia bisa bermain pada Minggu. Nanti kita lihat saja. Pekan depan kita lihat lagi. Ajax adalah klub Yunani yang besar, yang selalu ingin memiliki pemain-pemain terbaik di sini," kata Míchel.