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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Míchel Sánchez mengubah susunan pemain Ajax di beberapa lini untuk duel melawan Telstar

Telstar vs Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

Ajax melanjutkan musim di Eredivisie VriendenLoterij dengan bertandang ke markas Telstar pada Minggu. Pelatih Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain untuk laga tandang yang dimulai pukul 16.45. Youri Baas, Youri Regeer dan Lucas Rosa, yang pada pertengahan pekan masih menjadi starter melawan FC Sion, tidak masuk dalam skuad. 

Marc-André ter Stegen berdiri di bawah mistar untuk Ajax. Rosa di posisi bek kanan digantikan oleh Anton Gaaei. Aaron Bouwman dan Dies Janse membentuk jantung pertahanan tim tamu, dengan Caio Henrique sebagai bek kiri.

Youri Regeer semakin dekat menuju Werder Bremen dan digantikan oleh Jorthy Mokio saat menghadapi Telstar. Davy Klaassen dan Julian Brandt melengkapi lini tengah Ajax pada Minggu.

Tolu Arokodare mencetak dua gol melawan FC Sion dan karena itu membuat Marcos Leonardo tetap berada di bangku cadangan. Steven Berghuis (kanan) dan Oscar Gloukh (kiri) harus menyediakan suplai dari kedua sayap.

Susunan pemain Telstar: Koeman; Valk, Peersman, Soualhia; Alders, Rossen, Owusu, Hardeveld; Mendes, Brouwer; Seedorf. 

Eredivisie
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Ajax
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PSV
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Cambuur
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Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Gloukh. 

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