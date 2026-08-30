Míchel Sánchez mengonfirmasi: Ajax ingin mendatangkan satu pemain lagi selain winger kiri dan bek

Míchel Sánchez berbicara tegas selepas Telstar vs Ajax soal keinginannya pada sisa periode transfer. Bahwa klub sedang mencari winger kiri dan bek tengah kanan sudah diketahui, tetapi bahkan setelah kedatangan Sofyan Amrabat, Míchel juga ingin mendatangkan pemain yang kuat dalam membangun serangan ke Amsterdam.

"Dengan Sofyan kami telah merekrut pemain yang sangat bagus," buka Míchel, yang sebelum pertandingan menyebut pemain Maroko itu sebagai pemain kelas dunia. "Saya rasa kami masih membutuhkan seorang winger, seorang bek tengah, dan mungkin seorang gelandang."

"Hari ini dalam build-up kami punya pemain berusia 18, 19, dan 20 tahun," kata pelatih asal Spanyol itu, merujuk masing-masing pada gelandang tengah Jorthy Mokio serta bek tengah Aaron Bouwman dan Dies Janse. Nama terakhir merupakan pengganti Youri Baas (23), yang sedang diminati secara konkret oleh FC Porto milik mantan pelatihnya di Ajax, Francesco Farioli, dan karena itu memulai laga dari bangku cadangan.

"Bisa saja kami membutuhkan lebih banyak pengalaman dalam beberapa pertandingan," lanjut Míchel. "Menurut saya, kami masih bisa memanfaatkan seorang pemain yang piawai dalam build-up. Bisa seorang gelandang, tetapi juga bisa seorang bek tengah," jelas Míchel. Dengan demikian, ada kemungkinan Ajax akan memperkuat diri dengan dua bek tengah baru sebelum tenggat transfer pada 2 September (23.59).

Di lini belakang, Ajax kehilangan bek tengah Ko Itakura, Josip Sutalo, dan Ahmetcan Kaplan yang masing-masing pindah ke Borussia Mönchengladbach, Lazio, dan NEC. Sebagai gantinya, sejauh ini hanya veteran Daley Blind (36) yang datang.

Dengan kedatangan Amrabat yang berstatus bebas transfer dan meneken kontrak selama dua tahun, Ajax setidaknya sudah mendapat satu pemain berpengalaman untuk membantu dalam build-up. Rekan seposisinya, Youri Regeer, selangkah lagi akan hengkang. Pemain asal Haarlem (23) itu akan dipinjamkan ke Werder Bremen, yang juga mendapatkan opsi pembelian dalam negosiasi dengan Ajax.

Untuk posisi winger kiri, Ajax tertarik pada Noa Lang, meski pada Minggu malam ia tetap tampil sebagai starter untuk Napoli melawan Como. Brian Rodríguez dari Club América juga sempat menjadi opsi, tetapi menurut media Amerika Selatan, pemain Uruguay itu tetap setia kepada klub Meksiko tersebut.

Winger kanan Maher Carrizo hampir dipinjamkan ke FC Copenhagen, tetapi karena Ajax masih melihat masa depan pada pemain Argentina itu, tidak ada opsi pembelian yang dimasukkan dalam kesepakatan tersebut. Untuk posisinya, Viktor Tsygankov baru-baru ini direkrut. Pemain Ukraina itu datang dari Girona, tempat ia sudah bekerja sama dengan Míchel, dan tampaknya akan bersaing dengan Steven Berghuis.