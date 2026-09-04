Pelatih Ajax Míchel Sánchez pada Jumat menatap laga besar Eredivisie melawan PSV sehari kemudian. Pelatih asal Spanyol itu antara lain mengatakan bahwa rekrutan anyar Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov, dan Thilo Kehrer siap mendapat menit bermain. Daley Blind, Rayane Bounida, dan rekrutan anyar Simon Adingra yang datang ke Amsterdam dalam kondisi cedera, yang menurut Míchel masih membutuhkan waktu sebulan, tidak bisa dimainkan.

"Sofyan tersedia untuk bermain besok," kata Míchel dalam konferensi pers. "Besok kita akan lihat apakah dia masuk starting XI. Secara fisik dia siap bermain. Jelas kami mempertimbangkan semua aspek untuk pertandingan besok. Dia adalah pemain yang siap bertarung."

Dengan demikian, masih jauh dari pasti bahwa Amrabat akan berada di susunan pemain inti Ajax pada Sabtu. Blind jelas tidak akan terlibat. Pemain senior itu mengalami masalah pada saraf di punggungnya sejak laga kualifikasi Conference League melawan Shelbourne.

"Daley tidak ada, begitu juga Bounida. Pemain lainnya siap bermain. Viktor Tsygankov dan Thilo Kehrer juga. Mereka (Blind dan Bounida, red.) adalah satu-satunya pemain yang harus kami lewatkan besok," ujar Míchel, sembari untuk sesaat mengesampingkan Adingra yang mengalami cedera pergelangan kaki.

"Saya barusan lupa menyebut Adingra dalam daftar pemain yang absen. Dia masih mengalami masalah pada pergelangan kakinya, kita lihat berapa lama pemulihannya berlangsung. Saya berharap dia tersedia dalam sebulan," kata Míchel tentang winger kiri pinjaman dari Sunderland itu.

Tsygankov cepat mendapatkan izin kerjanya dan sebenarnya sudah bisa masuk skuad pertandingan untuk melawan Telstar pekan lalu, tetapi Míchel menilai waktunya belum tepat dan meninggalkannya di Amsterdam untuk menyiapkannya menghadapi PSV di kandang.

Tsygankov belum mencatatkan menit bermain resmi musim ini akibat konflik dengan mantan klubnya, Girona. Kehrer, yang dipinjam dari Monaco, baru mencatatkan satu menit bermain resmi, meski pemain Jerman itu, berbeda dengan Tsygankov, memang cukup rutin tampil pada pramusim.

Ajax dan PSV sama-sama memulai musim dengan dua poin hilang dan kira-kira mengawali musim dengan sama baiknya. Kedua klub top itu sama-sama sudah sekali kehilangan poin setelah menyia-nyiakan keunggulan 2-0 di kandang hingga berakhir imbang 2-2. PSV memenangi tiga laga lainnya, Ajax dua laga lainnya.



