Míchel Sánchez puas dengan penampilan timnya usai laga play-off Conference League melawan FC Sion (menang 4-2), meski Ajax sempat tertinggal di Swiss. “Saya senang dengan performa tim,” kata pria Spanyol itu kepada Ajax Life. “Sebelum gol lawan, kami menciptakan tiga sampai empat peluang. Setelah skor menjadi 1-0, pertandingan terbuka. Kedua kiper tampil sangat baik.”

Menurut pelatih asal Spanyol itu, kemenangan ini merupakan langkah awal yang penting, tetapi Ajax belum selesai. “Ini adalah hasil penting menuju leg kedua di Johan Cruijff Arena. Setiap pertandingan berbeda. Kami harus kembali tampil baik pekan depan untuk mencapai fase liga Conference League.”

Míchel terutama senang dengan respons para pemainnya setelah jeda. “Mentalitas di babak kedua luar biasa. Saat Anda tertinggal 1-0, itu bisa menjadi tugas yang berat. Saya sangat senang dengan pemain seperti Steven Berghuis dan Davy Klaassen. Mereka bangkit. Dan Davy mencetak gol berkelas.”

Marcos Leonardo mendapat tempat di starting XI saat menghadapi Sion dan untuk pertama kalinya mencetak gol untuk Ajax, tetapi pelatihnya tetap tidak puas meski ada gol itu. “Penting bagi dia dan tim bahwa dia mencetak gol, tetapi dia tidak bermain cukup baik. Dia masih dalam proses.”

Pemain pengganti Tolu Arokodare juga menunjukkan perannya dengan mencetak gol. Míchel jauh lebih memuji penyerang Nigeria itu. “Tolu memberi banyak energi ketika dia masuk. Dia bekerja keras, dia mencetak gol, dan dia membantu kami.”

Di luar lapangan pun Tolu mendapat apresiasi dari pelatihnya. “Dia punya karakter yang baik. Saya pikir dia anak yang menyenangkan. Saya berharap dia terus membantu kami dengan cara seperti ini,” kata Míchel, yang menggambarkan penyerangnya sebagai seorang good guy.

Ajax harus bisa memaksimalkan posisi bagus ini pekan depan di Amsterdam untuk mencapai fase liga Conference League. Míchel menegaskan bahwa setiap pertandingan penting dalam proses yang sedang dijalani klub: “Kami sedang membangun mentalitas dan kualitas. Bagi Ajax, setiap pertandingan itu penting. Kami harus berjuang untuk kemenangan dan membawa klub kembali ke tempat yang seharusnya.”