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Míchel SánchezESPN
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Míchel Sánchez khawatir: "Dengan talenta yang dimiliki Ajax, saya tidak mengerti itu"

Ajax

Míchel Sánchez terkejut dengan level permainan timnya pada babak pertama melawan PEC Zwolle. Berkat gol-gol Jorthy Mokio dan Julian Brandt setelah jeda, Ajax akhirnya menang, tetapi sang pelatih tetap kritis usai laga.

"Staf saya dan saya juga mencoba mencari alasan", kata Míchel saat mencari penjelasan untuk babak pertama. "Masalah Mika bisa saja menjadi salah satu alasannya. Tim selama sepuluh menit tidak tahu apakah dia bisa bermain atau tidak."

"Saya rasa kami juga merasakan tekanan dari pekan pertama. Performa kami saat menguasai bola tidak cukup baik. Kami membuat sangat banyak kesalahan yang tidak perlu. Dengan talenta yang dimiliki Ajax, saya tidak mengerti itu. Saya khawatir soal itu."

"Ajax selalu merasakan tekanan untuk menang dan kami membutuhkan pemain dengan mentalitas untuk menghadapi tekanan ini", ujar Míchel, yang melihat timnya tampil lebih baik pada babak kedua.

Setelah kartu merah untuk bek PEC Sherel Floranus, Ajax membuka skor melalui Mokio. Debutan Eredivisie Brandt mencetak gol 0-2 pada masa injury time. Berkat assist Mika Godts, yang mungkin justru memainkan laga terakhirnya untuk Ajax.

Conference League Qualification
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Ajax crest
Ajax
AJX

"Julian Brandt, Marc ter Stegen, Tolu Arokodare, dan Marcos Leonardo adalah pemain-pemain yang membuat perbedaan untuk kami. Mereka membuat rekan-rekan setimnya menjadi lebih baik. Tetapi mereka belum seratus persen bugar."

"Mereka masih harus banyak bekerja dengan tim. Tetapi Eredivisie sudah dimulai dan kami harus memainkan mereka di lapangan. Jika tidak, pada akhirnya akan sulit untuk benar-benar kompetitif."

"Mereka belum menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, jadi terkadang kami masih harus sedikit menderita," kata Míchel, yang kini bisa bersiap bersama timnya untuk hari Kamis. Pada hari itu Ajax akan bermain tandang di Irlandia dalam leg kedua Conference League melawan Shelbourne.

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