Tiga hari setelah kekalahan menyakitkan 2-1 dari Hajduk Split, Ajax harus kembali beraksi menghadapi FC Groningen. Pelatih Míchel Sánchez kini telah menentukan sebelas pemain yang akan tampil sejak awal pada pukul 16.45. Susunan pemain menunjukkan bahwa pelatih asal Spanyol itu melakukan sejumlah perubahan.

Marc ter Stegen kembali berdiri di bawah mistar Ajax. Lucas Rosa kembali menempati posisi bek kanan, sehingga Thilo Kehrer harus duduk di bangku cadangan. Aaron Bouwman akan didampingi Dies Janse di jantung pertahanan. Owen Wijndal menggantikan Joffre Torrents sebagai bek kiri.

Sofyan Amrabat dan Davy Klaassen mempertahankan tempat mereka di susunan pemain inti lini tengah Ajax. Jorthy Mokio melengkapi lini tersebut saat Ajax bermain jauh di utara.

Míchel memilih menggeser Julian Brandt ke posisi sayap kanan, sementara Oscar Gloukh kembali mendapat kesempatan sebagai pemain sayap kiri. Marcos Leonardo, yang kerap mendapat kritik, menjadi ujung tombak tim tamu.

Itu berarti Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas, dan Yves Bissouma termasuk pemain yang memulai laga dari bangku cadangan Ajax. Ada keinginan untuk menebus hasil pekan lalu, ketika Ajax kehilangan poin berharga saat menghadapi NEC (1-1).

Pertandingan berikutnya GRO Eredivisie 10.45 AJX

Susunan pemain FC Groningen: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo; Gloukh.