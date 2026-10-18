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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Míchel rombak besar-besaran susunan pemain Ajax di Groningen

FC Groningen vs Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie

Tiga hari setelah kekalahan menyakitkan 2-1 dari Hajduk Split, Ajax harus menghadapi FC Groningen. Pelatih Míchel Sánchez sudah menentukan sebelas pemain yang akan tampil sejak sepak mula pukul 16.45. Susunan pemain menunjukkan bahwa pelatih asal Spanyol itu melakukan sejumlah perubahan.

Marc ter Stegen kembali mengawal gawang Ajax. Lucas Rosa kembali menempati posisi bek kanan, sehingga Thilo Kehrer harus duduk di bangku cadangan. Aaron Bouwman didampingi Dies Janse di jantung pertahanan. Owen Wijndal menggantikan Joffre Torrents sebagai bek kiri.

Sofyan Amrabat dan Davy Klaassen mempertahankan tempat mereka di lini tengah Ajax. Jorthy Mokio melengkapi lini tersebut saat Ajax bermain di ujung utara.

Míchel memilih menggeser Julian Brandt ke posisi sayap kanan, sementara Oscar Gloukh kembali mendapat kesempatan di sayap kiri. Marcos Leonardo, yang kerap dikritik, menjadi penyerang paling depan bagi tim tamu. 

Itu berarti Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas, dan Yves Bissouma termasuk pemain Ajax yang memulai laga di bangku cadangan. Ada keinginan untuk menebus hasil pekan lalu, ketika Ajax kehilangan poin berharga saat bermain imbang 1-1 melawan NEC. 

Pertandingan berikutnya
AJX

AJX

Conference League

22 Okt 2026

ATA

ATA

NEC

NEC

Eredivisie

25 Okt 2026

GRO

GRO

Susunan pemain FC Groningen: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson 

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo; Gloukh.

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