Míchel mengungkapkan: Ajax ingin segera mendatangkan tiga pemain lagi

Ajax sempat tampil sangat baik pada beberapa fase saat menghadapi FK Vojvodina (4-1) pada Kamis malam, tetapi itu tidak berarti klub Amsterdam tersebut sudah selesai bergerak di bursa transfer. Míchel mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa masih ada setidaknya tiga pemain yang harus didatangkan.

Jordi Cruijff pada periode transfer ini sudah berhasil memboyong Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo, dan Tolu Arokodare ke Johan Cruijff ArenA. Hanya nama terakhir yang belum tampil: Ajax masih menunggu izin kerjanya.

“Transfer? Posisi mana yang akan kami datangkan pemainnya, itu bergantung pada pemain mana yang pergi,” kata Míchel kepada para jurnalis yang hadir di Amsterdam. “Namun, bagaimanapun juga kami masih membutuhkan seorang kiper dan dua gelandang.”

Marc-André ter Stegen menjadi prioritas mutlak teratas dalam hal itu. Sang kiper kini telah mendapat lampu hijau dari FC Barcelona, yang berarti ‘masalah fiskal’ telah terselesaikan. Kabarnya, ia akan menjalani tes medis pada Jumat, setelah itu Ajax bisa menuntaskan transfer pinjamannya.

Di lini tengah, Ajax terutama akan mencari nomor 6 baru, seperti dikonfirmasi Míchel. Namun, sejauh ini belum ada perkembangan berarti dalam perkara tersebut. Situasi Edson Álvarez terus dipantau dengan saksama, tetapi Real Sociedad juga tengah mengincar pemain Meksiko itu, yang diizinkan pergi oleh West Ham United.

Selain itu, Azzedine Ounahi dan Julian Brandt yang berstatus bebas transfer juga dikaitkan dengan Ajax. Di sisi lain, Kian Fitz-Jim justru sudah di ambang kepergian: ia akan bergabung dengan Torino.

Untuk sementara, Youri Regeer adalah pilihan pertama Míchel di posisi nomor enam. Musim dingin lalu ia sempat terlihat akan segera digantikan, tetapi hal itu urung terjadi. “Saya bisa saja bilang bahwa semua rumor itu tidak berpengaruh kepada saya, tetapi memang tidak menyenangkan. Namun pada akhirnya tidak ada siapa pun yang datang dan kami lanjut,” ujarnya saat itu kepada Voetbal International. Kecil kemungkinan musim panas ini kembali tidak akan ada pengganti untuk Regeer.