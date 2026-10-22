Míchel Sánchez sangat puas dengan penampilan Ajax saat mengalahkan Atalanta 2-0 di Conference League. Sang pelatih melihat timnya mendominasi pertandingan di Johan Cruyff Arena pada Kamis malam, tetapi harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk menyaksikan gol pembuka kebuntuan dari Tolu Arokodare dan gol Abdellah Ouazane. Menurut pelatih asal Spanyol itu, kemenangan pertama Ajax di kompetisi Eropa musim ini lebih dari pantas.

"Saya rasa kami memainkan pertandingan yang luar biasa melawan lawan yang luar biasa," kata Míchel mengawali analisisnya kepada Ziggo Sport. "Kami mendominasi pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Pada akhirnya kami mencetak gol dan saya sangat senang dengan penampilan para pemain."

Meski demikian, Míchel juga melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dari timnya, yang lama gagal mengubah dominasi menjadi gol. "Mungkin kami terkadang bisa menemukan solusi yang lebih baik atau mengambil keputusan yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan, sehingga bisa unggul lebih cepat," aku sang pelatih. "Namun, mentalitas tim sangat baik sepanjang pertandingan, baik saat menekan maupun saat merebut kembali bola setelah kehilangan penguasaan."

Míchel juga sangat antusias dengan Ouazane, yang mencetak gol indah untuk memastikan skor akhir 2-0. "Itu gol yang luar biasa, benar-benar gol yang fantastis," ujar sang pelatih dengan gembira. "Dia pemain muda dengan bakat luar biasa, tetapi kami harus terus bekerja bersamanya agar permainannya lebih konsisten. Dia pemain istimewa dan kami harus membantunya menunjukkan bakat itu dalam seragam Ajax untuk waktu yang sangat lama."

Tolu, yang mencetak gol pembuka penting setelah masuk sebagai pemain pengganti, juga mendapat pujian. "Tolu juga memainkan pertandingan yang luar biasa, tetapi bukan hanya karena golnya. Ini juga soal mentalitasnya untuk terus menekan ketika tim mulai sedikit kelelahan," jelas Míchel. "Para pemain pengganti memberi kami energi baru dan itulah yang terpenting: semua pemain penting, baik yang tampil sejak awal maupun yang menuntaskan pertandingan."

Menariknya, Míchel juga sangat positif tentang Marcos Leonardo, yang digantikan Tolu pada menit ke-66. Pemain asal Brasil itu mendapat kritik keras dari Wim Kieft pada babak pertama. Di Ziggo Sport, Kieft mengatakan sang penyerang tampak seperti membawa 'sekarung kentang di punggungnya'. Kieft tetap berpegang pada pernyataan itu seusai pertandingan, tetapi Míchel rupanya melihat penampilan yang sama sekali berbeda dari penyerangnya.

"Menurut saya, Marcos memainkan pertandingan yang luar biasa," tegas Míchel. "Dia bermain sangat baik, menjaga kesinambungan permainan kami, sangat baik dalam mencari ruang, mendapat peluang bagus, dan melakukan tekanan dengan sangat baik. Dia memberi kami energi yang dibutuhkan untuk bermain di wilayah lawan."

Menurut sang pelatih, penyerang terlalu sering dinilai berdasarkan gol mereka: "Menurut saya, itu terkadang tidak adil. Saya sangat senang dengan Marcos karena menurut saya, dalam dua pertandingan terakhir, kami melihat Marcos Leonardo yang ingin kami lihat."