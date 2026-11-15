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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Michael Reiziger kembali kehilangan pemain setelah Kees Smit dan memanggil pemain Feyenoord

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Thijmen Blokzijl segera meninggalkan pemusatan latihan timnas Belanda U-21. Bek FC Groningen itu jatuh sakit dan digantikan oleh Thijs Kraaijeveld, menurut rilis pers KNVB.

Pada Jumat, timnas Belanda U-21 menjalani laga pertama dari dua pertandingan melawan timnas Denmark U-21 di Denmark untuk memperebutkan tiket ke Piala Eropa U-21.

Tim asuhan Michael Reiziger dengan cepat unggul 0-2 berkat dua gol bunuh diri. Thom van Bergen kemudian memastikan skor akhir 0-3.

Dengan hasil itu, timnas Belanda U-21 hampir mengamankan tiket ke Piala Eropa U-21, tetapi harus melewati rintangan terakhir tanpa Blokzijl.

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Absennya Blokzijl bukan masalah besar karena ia juga tidak menjadi starter di Denmark. Posisi dua bek tengah diisi oleh Dies Janse dan Aaron Bouwman.

Kraaijeveld yang berusia 19 tahun menggantikan posisinya dalam skuad. Musim ini, ia telah tampil dalam delapan pertandingan Eredivisie bersama Feyenoord.

Bek tengah jebolan akademi Feyenoord itu juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan.

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Reiziger sebelumnya juga kehilangan Kees Smit untuk pertandingan melawan Denmark. Gelandang AZ itu sedianya bergabung pekan ini, tetapi mengalami kemunduran dan akhirnya tidak bisa ikut.

Smit bahkan "tidak bisa dimainkan dalam beberapa pekan ke depan".