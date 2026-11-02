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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten
Diterjemahkan oleh

Michael Olise cedera? Bayern Munich bisa bernapas lega dalam dua hal

Champions League
Atletico Madrid vs Bayern Munich
Atletico Madrid
Bayern Munich
M. Olise
M. Neuer
J. Musiala
Bundesliga

Kapten Manuel Neuer dan Michael Olise kemungkinan besar akan tersedia bagi Bayern Munich untuk pertandingan Liga Champions di kandang Atlético Madrid pada Selasa.

Kedua pemain mengikuti latihan tim Bayern di Säbener Straße pada Senin siang dan bertolak ke Madrid pada sore harinya sebagai bagian dari skuad resmi. Neuer absen dalam beberapa pertandingan terakhir karena cedera kaki. Olise, yang mengenakan perban di lutut kirinya, ditarik keluar karena cedera pada pengujung laga melawan Borussia Dortmund (2:2) pada Sabtu, lalu meninggalkan arena sambil tertatih-tatih.

Bayern dipastikan tidak diperkuat Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari di Madrid. Pemain tim nasional Maroko itu menjalani operasi pada Minggu akibat robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanannya dan baru akan bisa bermain lagi pada tahun baru. Gnabry juga mengalami cedera otot paha kiri dalam pertandingan melawan Dortmund.

Setidaknya untuk pertandingan setelah jeda internasional hingga akhir tahun, situasi ketersediaan pemain tampaknya akan membaik. Pada Senin, Diáz menjalani latihan individu dengan bola untuk pertama kalinya sejak mengalami robekan berkas otot di paha kirinya dalam laga Liga Champions melawan FC Arsenal (2:2) pada 22 Oktober. Hal yang sama berlaku bagi Jamal Musiala, yang mengalami cedera saat bersama tim nasional pada akhir September (robekan serat otot).

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