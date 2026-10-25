Bruno Fernandes akan duduk di bangku cadangan Manchester United pada Minggu siang, menurut laporan jurnalis tepercaya Ben Jacobs. Menurut Jacobs, keputusan itu merupakan buntut dari pernyataan Fernandes pada Rabu lalu.

Manchester United kalah telak 4-1 saat bertandang ke markas Como di Liga Champions pada Rabu malam. Seusai pertandingan, Bruno Fernandes melontarkan kritik keras terhadap manajer Michael Carrick.

"Staf pelatih memutuskan untuk tidak menekan pemain lawan satu per satu, tetapi lebih memilih menunggu dan mencari kesempatan merebut bola. Masalahnya, ketika Anda memberi tim seperti itu ruang, mereka justru semakin percaya diri," kata Fernandes kepada TNT Sports.

"Itu urusan pelatih dan staf pelatih untuk menilainya, bukan saya. Terkadang, saat berada di bawah tekanan, Anda justru harus lebih berani, mengambil risiko dengan menekan tinggi dan menyulitkan lawan. Seperti yang terlihat saat menghadapi Como: bek tengah mereka bahkan mengawal saya sampai ke wilayah permainan kami sendiri. Kami juga harus melakukan itu sebagai tim, tetapi kami tidak berhasil," ujar kapten klub tersebut.

Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan Manchester United melawan Bournemouth, Carrick tidak menutup kemungkinan akan mencadangkan Bruno Fernandes sebagai hukuman.

Belum diketahui siapa yang akan mengambil alih ban kapten dari Bruno Fernandes. Namun, Harry Maguire tampaknya akan menjadi penggantinya. Pemain asal Inggris itu pernah menjadi kapten utama klub.