Michael Carrick telah menandatangani kontrak dengan Manchester United. Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun hingga pertengahan 2029, demikian dilaporkan klub melalui saluran resminya.

Menurut Fabrizio Romano, pemain asal Inggris ini telah mendapatkan kepercayaan dari dewan direksi dalam beberapa bulan terakhir. Para pemain juga berpendapat bahwa ia harus tetap bertahan.

Klub sempat mempertimbangkan beberapa kandidat lain seperti Unai Emery (Aston Villa) dan Andoni Iraola (Bournemouth), namun akhirnya memilih mantan gelandang tersebut.

Carrick mengambil alih tongkat estafet dari Ruben Amorim pada 13 Januari tahun ini. Dalam pertandingan pertamanya, ia langsung berhasil mengalahkan Manchester City (2-0).

Dalam empat bulan terakhir, ia berhasil mengalahkan City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea sebagai pelatih interim. Dengan demikian, klub kini berada di posisi ketiga dengan kokoh.

Manchester United akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, karena klub ini tidak mungkin lagi gagal lolos.



