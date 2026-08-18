Meski aktivitas transfer telah menyuntikkan enam nama besar ke seluruh lini Real Madrid, kenyataan mengejutkan tetap berlaku: bakat semata tidak menciptakan gelar juara. Sebab, meski Los Blancos memiliki skuad yang secara teori mampu menyapu bersih segalanya, ada mata rantai yang hilang yang mengancam untuk meruntuhkan segalanya.

Demikianlah jurnalis Spanyol Alvaro Benito menyajikan pembacaan analitis atas masa depan Real Madrid, seraya menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya bagi Jose Mourinho tidak terkait dengan nama-nama, melainkan lebih pada pembangunan kembali karakter tim.

Revolusi bursa transfer dan tantangan ruang ganti

Real Madrid memasuki bursa transfer dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memperkuat barisannya di seluruh lini dengan enam kesepakatan sekaligus. Di lini pertahanan, tim ini merekrut trio Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Marc Cucurella; di lini tengah, mereka mendatangkan pemain Portugal Bernardo Silva; sementara lini serangnya diperkuat oleh duo yang menjanjikan, Carlos Espay dan Yan Diomande.

Klub juga mengungkapkan upayanya untuk mendatangkan Rodri yang pada akhirnya lebih memilih pindah ke Barcelona, sementara nama Martin Zubimendi kembali muncul di meja negosiasi tanpa kepastian final hingga saat ini.

Namun, nama paling menonjol dalam revolusi Madrid tetaplah Jose Mourinho, sosok yang diberi tugas mengembalikan vitalitas dan memulihkan semangat kompetitif tim yang tampak kehilangan identitasnya.

Tugas Mourinho: disiplin dan pengorbanan

Benito, dalam partisipasinya di program "El Larguero", menilai bahwa tantangan terbesar bagi pelatih Portugal itu bukan hanya bersifat teknis, melainkan psikologis dan manajerial di atas segalanya. Ia mengatakan: "Ia harus fokus pada disiplin dan pengorbanan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kita berbicara tentang sebuah rencana dasar dan komitmen penuh dari para pemain terhadapnya. Inilah tugas utama Mourinho, meyakinkan orang-orang tentang apa yang dibutuhkan untuk bersaing saat ini."

Ia menunjuk pada sebuah paradoks yang jelas dalam penampilan para bintang tim, di mana pemain-pemain seperti Jude Bellingham dan Kylian Mbappe bersinar terang bersama tim nasional mereka selama Piala Dunia, tetapi mereka tidak menampilkan level kolektif yang sama ketika kembali mengenakan jersey Real Madrid.

Benito menambahkan dengan nada tajam: "Jika tim ini terus bermain dengan cara seperti ini, maka perjalanannya akan berakhir. Real Madrid memiliki tim yang mampu bersaing untuk segalanya musim ini, tetapi dengan satu syarat: memenuhi tuntutan yang akan diberlakukan Mourinho."

Ia memperingatkan agar skenario dua musim terakhir tidak terulang: "Jika kesalahan yang sama terulang selama tiga tahun berturut-turut, dan jika kita melihat pada pekan kesepuluh sebuah tim yang lembek tanpa bola, yang diliputi kekacauan, serta tidak adanya rencana apa pun dalam membangun serangan atau mengorganisir pressing, maka hasilnya sudah pasti."

Pelajaran Paris Saint-Germain

Benito mencontohkan Paris Saint-Germain sebagai model yang patut ditiru, seraya menjelaskan: "Lihatlah Paris Saint-Germain, mereka telah menghancurkan semua mitos sepak bola. Mereka meruntuhkan gagasan tentang kebutuhan akan seorang gelandang jangkar bertahan tradisional."

Ia melanjutkan: "Mereka memiliki pemain-pemain muda seperti Fabian, Kvaratskhelia, Doue, dan Dembele, serta dua bek sayap yang terus-menerus melaju ke depan. Tim ini bagaikan mesin dalam hal bertahan dan menyerang. Ia membantah setiap gagasan yang telah ada sebelumnya tentang bagaimana seharusnya sebuah tim. Di sini, semua orang harus memberikan upaya terbaiknya."

Ia menutup analisisnya dengan pesan langsung kepada ruang ganti Los Merengues: "Semua orang harus selaras, dan setiap pemain harus tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melebarkan area serangan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan kedalaman pertahanan, umpan-umpan harus cepat dan akurat, dan tim harus berada dalam posisi yang baik saat membangun serangan. Ini seharusnya tidak sekadar mengoper bola secara acak untuk melihat siapa yang akan berkreasi dan siapa yang memiliki bakat. Ini tidak cukup untuk bersaing dengan yang terbaik."