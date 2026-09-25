Tampaknya Barcelona tidak hanya melakukan perubahan pada elemen-elemennya di dalam lapangan, tetapi juga mulai melakukan revolusi senyap di balik layar. Sejak kedatangan Benjamin Kugel, kepala departemen persiapan fisik baru untuk tim utama, cara kerja berubah secara drastis, di tengah pujian di dalam ruang ganti terhadap level fisik luar biasa yang ditunjukkan para pemain selama awal musim.

Kugel, yang berusia 46 tahun, tiba di Barcelona musim panas ini atas permintaan langsung Hansi Flick, yang ingin merancang ulang metodologi persiapan fisik setelah beberapa perselisihan dengan pelatih sebelumnya, Julio Tous. Ketegangan antara kedua belah pihak sempat mencapai titik yang mendorong Flick mengancam akan pergi jika krisis tersebut tidak diselesaikan sebelum periode persiapan dimulai.

Sejak kedatangannya, Kugel fokus pada memaksimalkan potensi fisik setiap pemain melalui program-program individual yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ia juga kembali mengandalkan penggunaan beban di ruang latihan, setelah sebelumnya secara signifikan mengurangi penggunaan sabuk resistensi, dengan tetap mempertahankannya dalam kasus-kasus terbatas untuk pemain yang terbukti cocok, seperti Pedri.

Ia juga menyusun program khusus untuk pemulihan pasca-pertandingan, yang dijalani seluruh pemain, baik pemain inti maupun cadangan, dengan intensitas latihan yang berbeda-beda sesuai menit bermain; para pemain cadangan mendapatkan beban yang lebih besar untuk mengompensasi minimnya keterlibatan mereka, demikian menurut surat kabar Spanyol "AS".

Salah satu perbedaan paling mencolok antara Kugel dan Tous terletak pada kehadiran harian di dalam tim. Jika Tous hanya menghadiri latihan sekali atau dua kali seminggu dan menyerahkan banyak tugas kepada para asistennya, Kugel terlibat secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari, serta mendampingi tim di seluruh pertandingannya hingga saat ini, baik di dalam maupun di luar markas Barcelona.









Perannya pun tidak berhenti pada persiapan fisik, melainkan ia menjadi hadir dalam perencanaan dan pemberian instruksi selama pertandingan, hal yang menjadikannya salah satu elemen berpengaruh dalam tim kepelatihan. Kugel juga memperkuat komunikasi dengan anggota tim kepelatihan lainnya, terutama departemen medis yang dipimpin Ricard Pruna, melalui pertemuan mingguan untuk menganalisis data dan membahas beban fisik, dengan tujuan menghindari kelelahan pemain dan menjaga kesiapan mereka sepanjang musim.

Pelatih asal Jerman itu senantiasa menjaga komunikasi berkelanjutan dengan para pemainnya, untuk memahami kondisi fisik dan psikologis mereka, serta menyadari bahwa kebutuhan seorang pemain berbeda dari hari ke hari, sesuatu yang memungkinkan penambahan atau pengurangan beban latihan sesuai dengan kondisinya.

Dan hasilnya, menurut apa yang beredar di dalam ruang ganti, terlihat jelas di atas lapangan; Barcelona tampak lebih hidup dan lebih unggul secara fisik dibanding para lawannya, sementara para pemain merasa berada dalam kondisi terbaik mereka.

Namun tantangan sesungguhnya di hadapan Flick dan Kugel adalah mempertahankan level tinggi ini sepanjang musim. Yang lebih menarik, sumber-sumber di dalam ruang ganti menilai bahwa tim belum mencapai 70% dari potensi fisiknya, dengan perkiraan akan mencapai level yang lebih tinggi mulai Oktober.