Kelas! Mesut Ozil Tawarkan Gaji Penuh Untuk Maskot Arsenal Yang Dipecat

Gelandang , Mesut Ozil, siap menyumbangkan penuh gajinya untuk membayar gaji Jerry Quy, pelakon maskot tim, Gunnersaurus, yang dipecat The Gunners baru-baru ini.

Quy menjadi korban terkini dari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Arsenal di tengah pandemi virus corona.

Seperti dilansir dari media-media Inggris, Quy—yang telah 27 tahun berada di balik maskot dinosaurus hijau Arsenal—dicopot sementara dari tugasnya tersebut sembari menunggu izin kembalinya suporter ke stadion.

Ironisnya, pada hari yang sama, Arsenal sukses merampungkan transfer gelandang Thomas Partey dari sebesar £45 juta.

Hal itulah yang membuat Ozil tergerak membantu. Apalagi, sang pemain masih menjadi penerima gaji tertinggi di Arsenal, yakni senilai £350,000 per pekan.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z