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Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso dilaporkan bersedia menawarkan winger remaja Estevao Willian kepada Barcelona dalam barter mengejutkan untuk mendapatkan gelandang Fermin Lopez. Meski sebelumnya meminta kesabaran terhadap pemain muda Brasil itu, minimnya menit bermain Estevao di Liga Primer membuka peluang baginya untuk meninggalkan Stamford Bridge.

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Alonso rancang barter mengejutkan Estevao demi Fermin Lopez

Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso tengah menjajaki barter ambisius yang akan membawa winger remaja Estevao Willian ke Barcelona sebagai imbalan atas gelandang Fermin Lopez, menurut media asal Catalunya, El Nacional.

Meski sebelumnya meminta kesabaran terhadap pemain tim nasional Brasil itu, Alonso baru dua kali menurunkan Estevao sebagai starter di Liga Primer musim ini. Situasi tersebut menimbulkan keraguan atas peran jangka panjang pemain muda itu di Stamford Bridge.

Chelsea berharap mantan «Messinho» dapat melunakkan sikap Flick

Alonso memandang Lopez, yang pernah menjuarai Kejuaraan Eropa, sebagai tambahan penting bagi proyeknya di London barat setelah upaya Chelsea sebelumnya untuk merekrut sang gelandang dengan tawaran besar dihalangi pelatih Barcelona Hansi Flick.

Menawarkan Estevao, yang dahulu dijuluki «Messinho» di negara asalnya, bisa memberi Chelsea daya tawar baru. Barcelona telah lama memantau penyerang itu saat ia bermain di Brasil dan mengagumi kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta ancamannya dari sisi kanan.

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Perjalanan berbeda dua bintang muda Eropa

Diperkenalkan Chelsea pada Agustus 2025 setelah didatangkan dari Palmeiras dengan biaya 34 juta euro plus potensi tambahan 23 juta euro, Estevao menjadi pencetak gol termuda Chelsea di Liga Champions UEFA saat menghadapi Ajax. Ia juga menyamai Kylian Mbappe dan Erling Haaland dengan mencetak gol dalam tiga penampilan pertamanya sebagai starter, termasuk saat melawan Barcelona, sebelum cedera hamstring serius pada April 2026 membuatnya absen dari Piala Dunia.

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Sementara itu, Lopez berkomitmen bertahan di Barcelona hingga 2031 pada Januari 2026 setelah menjalani musim paling produktifnya, dengan 13 gol dan 17 assist di semua kompetisi. Catatan itu menyusul raihan tiga gelar domestik pada musim 2024/25 dan hat-trick di Liga Champions saat menghadapi Olympiacos.

Flick pegang keputusan akhir dalam rencana transfer yang rumit

Untuk saat ini, pertukaran yang diusulkan masih sebatas kemungkinan di bursa transfer, bukan negosiasi resmi. Flick enggan melepas gelandang yang piawai melakukan pressing tinggi dan mampu menjadi starter ataupun mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan.

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Karena Barcelona sudah memiliki Lamine Yamal sebagai penyerang utama di sisi kanan, Chelsea masih harus meyakinkan kedua klub dan para pemain, sekaligus menyelesaikan perbedaan finansial antara valuasi kedua pemain.