"Kalian Cuma Mau Foto Bareng Messi!?" - Sangar & Berkelas! Begini 'Team Talk' Fantastis Herve Renard, Bikin Arab Saudi Bangkit Hancurkan Argentina

Mencuat video yang menayangkan bagaimana pelatih Arab Saudi Herve Renard memperlakukan para pemainnya saat istirahat di ruang ganti sebelum akhirnya mereka secara sensasional membuat salah satu kisah paling mengejutkan dalam sejarah Piala Dunia: melibas Argentina!

Saat half-time, posisi The Green Falcons tertinggal 1-0.

Klip yang memperlihatkan team talk yang dilakukan Renard telah diposting di akun Twitter resmi Arab Saudi, bagaimana sang juru taktik berteriak ke para pemainnya melalui seorang penerjemah dan memberitahu mereka bahwa pressing bukan berarti berdiri diam sehingga mereka bisa mendapatkan foto bersama Lionel Messi.

Dengan nada berapi-api, mantan juru taktik Cambridge United, Zambia, Angola, Pantai Gading dan Maroko itu melecut para pemainnya dengan memulai sebuah pertanyaan: "Apa yang akan kita lakukan di sini?"

Hervé Renard, Saudi Arabia coach's speech at half time vs. Argentina. Talks about the marking and Lionel Messi.pic.twitter.com/GZdfM2WSU6