Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, terus menunjukkan penampilan gemilang yang mencuri perhatian di Piala Dunia yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta mencatatkan rekor khusus di turnamen tersebut berkat serangkaian penyelamatannya.

Timnas Mesir berhasil unggul atas juara bertahan Argentina, dalam pertandingan yang sedang berlangsung di Stadion Atalanta, sebagai bagian dari babak 16 besar.

Mesir membuka skor pada menit ke-15, berkat Yasser Ibrahim yang menyambut umpan silang akurat dari Marwan Attia, lalu melepaskan sundulan indah yang menggetarkan jala gawang.

Argentina nyaris menyamakan kedudukan dengan cepat pada menit ke-21, setelah mendapatkan tendangan penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Haitham Hassan terhadap Nicolás Tagliafico.

Messi mengambil tendangan penalti tersebut, mengarahkan bola ke sisi kiri Shobier, namun kiper tim Mesir itu berhasil menahannya; ini merupakan penalti kedua yang berhasil dihalau olehnya di Piala Dunia kali ini.

Menurut data “Opta”, termasuk tendangan penalti dalam adu penalti, hanya 32 dari 49 tendangan yang berhasil dicetak di Piala Dunia 2026, dan tingkat keberhasilan sebesar 65,3% ini merupakan yang terburuk di Piala Dunia sejak tahun 1966.