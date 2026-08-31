Bintang Inter Miami, Lionel Messi, mengumumkan pengunduran dirinya dari permainan internasional bersama timnas Argentina, pada hari Senin ini.

Messi menulis dalam sebuah pernyataan resmi yang dipublikasikannya di akun "Instagram" miliknya: "Setelah berlalunya semua waktu ini sejak pertandingan final, dan setelah pemikiran yang panjang, saya ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa saya telah memutuskan untuk berhenti bermain bersama timnas".

Ia menambahkan: "Ini adalah keputusan yang menyakitkan dan masih menyakitkan hati saya hingga ke lubuk terdalam, tetapi saya menyadari bahwa waktunya telah tiba. Saya bersumpah kepada kalian bahwa saya selalu memberikan segala yang saya miliki, tidak hanya selama tahun-tahun terakhir di mana kami meraih segalanya, tetapi juga sebelum itu, dan saya selalu berjuang serta mengerahkan segala yang saya punya demi kostum ini, demi membahagiakan kalian dan membuat kalian merasa bangga menjadi orang Argentina melalui sepak bola".

Ia melanjutkan: "Tidak banyak yang tersisa, dan tahapan-tahapan mulai mencapai akhirnya, dan ini adalah salah satu di antaranya yang sangat menyakitkan bagi saya. Saya mencintai, telah mencintai, dan akan selalu mencintai keberadaan saya bersama timnas. Saya telah menguras segala yang saya miliki, dan saya tidak lagi memiliki lebih banyak untuk dipersembahkan, di samping adanya sekelompok pemain muda yang luar biasa yang layak mendapatkan kesempatan mereka".

Ia meneruskan: "Terima kasih kepada kalian atas semua cinta ini selama 20 tahun. Saya akan sangat merindukan mendengar suara-suara kalian dari dalam stadion, dan sekarang saya akan menjadi salah satu dari kalian, selalu mendukung dan membela timnas dari luar, di saat-saat baik maupun buruk, dan terutama di saat-saat yang sulit".





Ia menambahkan: "Terima kasih kepada keluarga saya karena selalu berada di sisi saya, dan karena menemani saya dalam perjalanan yang teramat indah ini, meskipun sulit. Terima kasih kepada setiap pelatih, rekan, dan pejabat yang saya beruntung mendapat kesempatan untuk berbagi perjalanan ini bersamanya. Saya akan membawa serta kenangan dan momen-momen tak terlupakan yang saya jalani sepanjang periode ini".

Ia menutup: "Saya pergi dengan perasaan tenang dan bangga karena, bersama rekan-rekan saya, saya memberi kalian momen-momen yang selama ini kami impikan. Merupakan sebuah kegilaan untuk menjalani semua itu bersama kalian. Saya mencintai kalian! Terima kasih kepada Tuhan karena telah menjadikan saya seorang Argentina. Hidup Argentina!".

Messi menulis sebuah catatan setelah menyelesaikan pernyataan pengunduran dirinya, dengan mengatakan: "Saya menulis kata-kata ini pada 21 Juli, dua hari setelah pertandingan final. Dan hari ini, setelah apa yang terjadi pada ayah saya, saya menjadi lebih yakin dengan keputusan ini daripada sebelumnya".



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