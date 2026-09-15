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Messi menandatangani kontrak transfer barunya di Spanyol

Eldense
Inter Miami CF vs Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
L. Messi
Spanyol
AS
Meksiko
Argentina

Ambisi besar untuk fase baru

Sebuah laporan media mengungkap bahwa bintang Argentina Lionel Messi, pemain klub Amerika Inter Miami, telah merampungkan sebuah kesepakatan istimewa di Spanyol.

Surat kabar "AS" menyatakan: "Salah satu berita paling menonjol di awal musim ini hampir dipastikan. Lionel Messi hampir menjadi pemilik baru klub Eldense."

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kesepakatan pembelian tersebut sebenarnya sudah ditandatangani dan saat ini sedang dalam pemeriksaan, seraya menambahkan bahwa satu-satunya langkah yang tersisa untuk merampungkan kesepakatan ini adalah persetujuan Dewan Olahraga Spanyol.

Bintang Argentina itu akan mengakuisisi seluruh saham klub sehingga menjadi pemilik tunggalnya.

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Klub Eldense saat ini memiliki 3.500 pelanggan tiket musiman di sebuah kota yang jumlah penduduknya sedikit lebih dari 55 ribu jiwa.

 Messi akan mengakuisisi tim yang baru-baru ini promosi ke divisi dua Spanyol di tengah ambisi besar untuk mencapai divisi satu di masa depan.

Salah satu nama menonjol dalam proyek Messi ada di bangku cadangan, yaitu Javi Calleja. Pelatih kelahiran Madrid itu adalah kandidat terkuat untuk memimpin tim setelah pemecatan Claudio Barragán.

 Kesepakatan belum tercapai secara final, tetapi ia adalah pilihan pertama untuk melatih tim dan gambarannya akan menjadi lebih jelas dalam beberapa jam ke depan.

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