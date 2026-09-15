Sebuah laporan media mengungkap bahwa bintang Argentina Lionel Messi, pemain klub Amerika Inter Miami, telah merampungkan sebuah kesepakatan istimewa di Spanyol.

Surat kabar "AS" menyatakan: "Salah satu berita paling menonjol di awal musim ini hampir dipastikan. Lionel Messi hampir menjadi pemilik baru klub Eldense."

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kesepakatan pembelian tersebut sebenarnya sudah ditandatangani dan saat ini sedang dalam pemeriksaan, seraya menambahkan bahwa satu-satunya langkah yang tersisa untuk merampungkan kesepakatan ini adalah persetujuan Dewan Olahraga Spanyol.

Bintang Argentina itu akan mengakuisisi seluruh saham klub sehingga menjadi pemilik tunggalnya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Klub Eldense saat ini memiliki 3.500 pelanggan tiket musiman di sebuah kota yang jumlah penduduknya sedikit lebih dari 55 ribu jiwa.

Messi akan mengakuisisi tim yang baru-baru ini promosi ke divisi dua Spanyol di tengah ambisi besar untuk mencapai divisi satu di masa depan.

Salah satu nama menonjol dalam proyek Messi ada di bangku cadangan, yaitu Javi Calleja. Pelatih kelahiran Madrid itu adalah kandidat terkuat untuk memimpin tim setelah pemecatan Claudio Barragán.

Kesepakatan belum tercapai secara final, tetapi ia adalah pilihan pertama untuk melatih tim dan gambarannya akan menjadi lebih jelas dalam beberapa jam ke depan.