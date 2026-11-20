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Ibrahim Rabbaj, talenta muda Chelsea dan timnas Maroko, masuk radar sejumlah klub besar Eropa setelah mencuri perhatian lewat kemampuan tekniknya saat membela negaranya di Piala Dunia U-17 yang saat ini berlangsung di Doha.

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Pemain tersebut kini menjadi target potensial bagi klub-klub yang ingin memanfaatkan bakatnya yang menjanjikan, meski ia terikat kontrak profesional dengan klub asal London itu hingga 2028.

Ben Jacobs, jurnalis situs Inggris "GiveMeSport", mengungkapkan bahwa klub Portugal Sporting Lisbon memantau perkembangan sang pemain dengan saksama dan bersaing dengan sejumlah klub lain yang juga mengamatinya, terutama raksasa Prancis Paris Saint-Germain, klub Italia Juventus, dan klub Belgia Club Brugge.

Rabbaj dikenal dengan julukan "Messi Maroko", merujuk pada gaya bermainnya serta kemampuannya menggiring dan menguasai bola. Kemampuan itulah yang menjadikannya salah satu nama yang kian diperhatikan di pasar pemain muda berbakat.

Rabbaj saat ini membela timnas Maroko di Piala Dunia U-17 yang digelar di ibu kota Qatar, dan menjadi salah satu pemain yang paling disorot sepanjang turnamen. Ia berposisi sebagai winger kanan, tetapi juga mampu berperan sebagai playmaker. Keunggulannya terletak pada kemampuan menahan bola dan bergerak dengan bola di ruang sempit, berkat titik gravitasi yang rendah serta kecepatannya dalam mengubah arah. Karakteristik ini memberinya keunggulan dalam situasi satu lawan satu sekaligus menjelaskan sebagian alasan ia dibandingkan dengan bintang Argentina Lionel Messi.

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Pemain ini lahir di kota Leicester, Inggris, pada 3 Januari 2009. Ia memulai langkah pertamanya di sepak bola di akademi Crystal Palace, sebelum pindah ke Chelsea pada 2021 dan bergabung dengan tim U-12 di Akademi Cobham milik klub tersebut.

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Sejak saat itu, ia terus menapaki jenjang kelompok usia tim London tersebut hingga menjadi salah satu pemain menonjol di skuad, dan musim lalu menjadi bagian dari tim yang menjuarai Liga Primer Inggris U-18.

Rabbaj juga menjalani debutnya di UEFA Youth League saat melawan Qarabag, lalu berhasil mencetak gol perdananya di kompetisi tersebut ketika menghadapi Barcelona dalam laga yang berakhir imbang 1-1.

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Penampilan-penampilan ini mencerminkan besarnya perkembangan yang diraih sang pemain di dalam sistem Chelsea, setelah ia mendapat kesempatan tampil di kompetisi Eropa penting level junior. Hal itu pula yang membuat perjalanan kariernya semakin menarik untuk diikuti ke depannya.

Meski telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Chelsea pada Januari lalu, yang berlaku hingga 2028, padatnya opsi lini serang di tim bisa menjadi tantangan bagi ambisinya untuk mendapat kesempatan bermain lebih banyak bersama tim utama.

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Klub ini memiliki sejumlah pemain yang mampu mengisi posisi menyerang, di antaranya duo Portugal Pedro Neto dan Geovany Quenda, ditambah Cole Palmer, Morgan Rogers, Estevao, dan Jamie Gittens. Kondisi ini membuat persaingan untuk mendapatkan menit bermain menjadi sulit bagi talenta yang masih berusia 17 tahun.

Di level internasional, Rabbaj sebelumnya pernah memperkuat timnas Inggris U-15 dan U-16, sebelum memilih membela Maroko. Bersama negara tersebut, ia meraih prestasi mencolok dengan menjuarai Piala Afrika U-17 pada 2025 setelah mengalahkan Mali lewat adu penalti di partai final.

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Perjalanan internasional ini memberi sang pemain pengalaman penting di awal kariernya, sementara klub-klub yang tertarik terus memantau perkembangannya bersama Chelsea dan timnas Maroko, di tengah tanda tanya soal masa depannya dan kemungkinan ia menjalani petualangan baru dalam beberapa tahun mendatang.