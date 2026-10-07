Messi kepada temannya: Aku akan merindukan membobol gawangmu dengan gol-gol

Kiper asal Argentina, Juan Musso, mengungkap pesan lucu yang ditulis oleh Lionel Messi di jerseynya, pada malam perpisahan sang kapten timnas Argentina itu dengan para penari tango.

Messi menulis kepada rekan setimnya di timnas: "Aku akan merindukan saat-saat membobol gawangmu dengan gol dan membuatmu marah".

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Musso, kiper Atletico Madrid, membagikan foto pesan tersebut melalui akun "Instagram"-nya, dan mengucapkan perpisahan kepada Messi dengan dua kata: "Terima kasih selamanya". Dua kata yang sama juga ia tujukan kepada rekannya Nicolas Otamendi, yang turut dipanggil untuk laga perpisahan tersebut.

"La Pulga" menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina melawan Benin, di Stadion Monumental di Buenos Aires, Selasa kemarin, dalam laga persahabatan yang digelar khusus oleh federasi Argentina untuk menghormatinya.

Messi sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari pertandingan internasional pada 31 Agustus, sementara presiden federasi Argentina Claudio Tapia mengundang seluruh juara dunia 2022 untuk hadir pada perpisahan tersebut. Ia berkata: "Kami memutuskan untuk mengundang pemain terbaik di dunia, ikon timnas kami, kapten kami Lionel Andres Messi, agar mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak ia terima".

Sebelum laga, Messi muncul dalam sebuah video yang dirilis "Adidas", dan di dalamnya ia berkata: "Jersey ini adalah mimpiku, kebanggaanku, dan hidupku".

Tirai pun ditutup atas perjalanan internasional yang dimulai pada 17 Agustus 2005 dalam laga persahabatan melawan Hungaria, dan berlangsung selama 21 tahun. Messi menjuarai Piala Dunia di Qatar 2022, serta gelar Copa America 2021 dan 2024, ditambah Finalissima 2022.



